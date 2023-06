Continuano a trapelare indiscrezioni sul cast della prossima edizione di Uomini e donne. Il 12 giugno, ad esempio, in rete si è sparsa la voce del possibile addio di Armando Incarnato al Trono Over: pare che il cavaliere stia seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di abbandonare il programma al quale partecipa da oltre 6 anni. Verso la riconferma, invece, sia Gemma Galgani che Riccardo Guarnieri, entrambi storici protagonisti della versione senior del dating-show.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e donne

L'edizione 2023/2024 di Uomini e donne debutterà a metà settembre su Canale 5, ma tra poco più di due mesi ricominceranno le registrazioni.

A fine agosto, infatti, chi assisterà alle riprese delle nuove puntate anticiperà il cast del dating-show, sia quello senior che quello giovane.

Le ultime indiscrezioni che stanno circolando sul Trono Over, ad esempio, riguardano il possibile addio al parterre di un veterano molto discusso: si dice che Armando Incarnato potrebbe lasciare il programma Mediaset per dedicarsi ad altri progetti.

A distanza di oltre 6 anni dalla sua prima apparizione agli studi Elios, il napoletano starebbe riflettendo sull'eventualità di non tornare: nel corso della sua lunga partecipazione al format di Maria De Filippi, infatti, il cavaliere ha regalato più liti che racconti di storie d'amore e questo potrebbe essere un altro motivo per il quale lasciare il posto ad altri.

Chi rimane a Uomini e donne

Per un veterano che potrebbe dire addio al parterre, ce ne sono almeno altri due già pronti a riprendere posto tra le dame e i cavalieri.

Salvo colpi di scena, infatti, sia Gemma Galgani che Riccardo Guarnieri dovrebbero figurare nel cast 2023/2024 di Uomini e Donne, quello che animerà le puntate che andranno in onda su Canale 5 da settembre.

La torinese ha già rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti per ribadire la sua volontà di cercare l'amore davanti alle telecamere per il tredicesimo anno consecutivo: rumor ancora tutti da confermare, inoltre, sostengono che dopo l'estate potrebbe esserci la "reunion" agli Elios tra la 73enne e l'ex Giorgio Manetti (tra i possibili ritorni nel Trono Over).

Per quanto riguarda l'ex di Ida Platano, non dovrebbe abbandonare perché la redazione lo considera uno dei punti fermi della versione senior del dating-show, un personaggio in grado di innescare dinamiche e discussioni da un momento all'altro.

Il ritorno di Isabella a Uomini e donne

Sempre restando in tema Trono Over 2023/2024, negli ultimi giorni sono circolate delle voci sul possibile rientro nel cast di Isabella Ricci: da quando la dama è tornata single (si è separata legalmente dal marito Fabio Mantovani, anche lui ex volto del dating-show), si dice che Maria De Filippi la rivorrebbe nel parterre.

L'imprenditrice è stata protagonista di Uomini e donne poco più di un anno fa, quando ha conquistato il pubblico vestendo i panni dell'antagonista numero uno di Gemma.

Il ritorno dell'ex modella agli Elios, dunque, darebbe il via ad una serie di dinamiche che i telespettatori hanno sempre seguito con passione, soprattutto quelle legate alle liti tra le due primedonne del programma.

Incerto, infine, sembra essere anche il futuro di Roberta Di Padua: la romana non sarebbe ancora certa della riconferma a causa dei tanti Gossip che sono circolati sul suo conto da quando la trasmissione è andata in vacanza.

Si è vociferato di un presunto flirt tra la dama e Andrea Foriglio, non scelta di Nicole Santinelli, ma fino ad ora non sono mai emerse prove che potessero confermare questa frequentazione.