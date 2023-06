Lo sceneggiato Terra Amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e anche nei prossimi mesi al centro dei riflettori ci saranno Mujgan e Zuleyha.

In un momento di disperazione, la dottoressa chiederà alla sua rivale di aiutarla a rivedere suo figlio e lei accetterà. Mujgan tenterà la fuga con Kerem Ali, ma scivolerà nel fiume e sarà solo l'intervento di Zuleyha a salvare la vita del piccolo ed evitare la tragedia.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan disperata chiederà aiuto a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nei prossimi mesi il rapporto tra Mujgan e Yilmaz si farà sempre più difficile.

L'uomo arriverà ad impedire a sua moglie di vedere Kerem Ali e lei sarà disperata, pronta a tutto pur di riavere il bambino.

Mujgan si renderà conto che soltanto Zuleyha potrebbe aiutarla e per questo non esiterà ad entrare nella sua stanza. La moglie di Demir temerà che la dottoressa voglia tentare un'altra volta di toglierle la vita, ma Mujgan la rassicurerà. "Sono qui perché ho bisogno che mi aiuti", dirà in lacrime alla sua rivale.

Zuleyha verrà a sapere che Yilmaz non permette a sua moglie di vedere suo figlio e non potrà restare indifferente alle sue parole.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha andrà a prendere Kerem Ali

Nelle prossime puntate di Terra amara, Zuleyha ripenserà a quando Demir aveva allontanato Adnan e Leyla da lei e deciderà di aiutare Mujgan.

La signora Altun si recherà al ranch di Fekeli e prenderà Kerem Ali, dicendo a Nazire di avere il permesso di Yilmaz.

Successivamente, Zuleyha porterà il bambino da sua madre, ma Mujgan non rispetterà i patti. Quella che doveva essere una visita veloce prima dell'arrivo di Yilmaz si trasformerà in un incubo, perché Mujgan prenderà Kerem Ali in braccio e fuggirà verso il fiume.

Zuleyha proverà inutilmente a rincorrere la donna chiedendole di tornare sui suoi passi, ma Mujgan finirà la sua corsa nel fiume, scivolando e perdendo Kerem Ali. Il bambino sarà allontanato dalla corrente e Mujgan urlerà disperata.

Zuleyha prenderà le difese di Mujgan con Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Zuleyha non perderà tempo e non esiterà ad entrare in acqua per salvare il piccolo Kerem Ali e sua madre.

Mujgan e Zuleyha torneranno a casa Akkaya e troveranno Yilmaz ad aspettarle. L'uomo verrà a sapere tutto quello che è accaduto e si infurierà ancora una volta con sua moglie. Zuleyha, tuttavia, interverrà in difesa di Mujgan: "Ti ha sposato perché ti amava, è tutta colpa nostra", dirà rivolgendosi a Yilmaz.

La tensione sarà alta, ma Zuleyha avvertirà Akkaya: se farà qualcosa a sua moglie non la rivedrà mai più.