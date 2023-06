In Terra Amara la morte di Hünkar porterà tanta disperazione a Villa Yaman. Tra i tanti addii quello a fare più tenerezza sarà quello della nonnina Azize, che penserà che la figlia stia dormendo. Quando, però, il suo corpo verrà portato via, urlerà dal dolore.

Demir trova la madre priva di vita

Demir sarà alla ricerca della madre e un operaio della tenuta gli dirà che tra le rovine è stato rinvenuto il fazzoletto della signora. Partirà insieme a Gaffur e ad altri uomini alla sua ricerca, e purtroppo sarà lui a trovarla senza vita, intravedendo il suo corpo dietro un cespuglio.

La disperazione sarà tanta e Demir urlerà dal dolore: sua madre se n'è andata via per sempre. Tuttavia non aspetterà l'intervento delle forze dell'ordine, prenderà il corpo della madre, lo adagerà su un pick up e se ne andrà direzione casa.

L'arrivo del corpo di Hünkar a Villa Yaman

Quando tutti lo vedranno arrivare con Hünkar prima di sensi, penseranno che la donna si sia sentita male. "Demir perché non l'hai portato in ospedale?", gli dirà Züleyha, ma l'uomo non proferirà parola, sarà Gaffur a rivolgersi alla donna per darle le sue condoglianze. La ragazza non riuscirà a crederci: Hünkar non c'è più.

Demir prenderà in braccio il corpo della madre e lo porterà nella sua camera. Lo adagerà sul letto e in ginocchio davanti a lei non farà altro che piangere.

Züleyha lo scruterà dalla porta: profondamente colpita dalla scena non saprà cosa fare. Poco dopo arriveranno Saniye e Gaffur, senza parole davanti a questo omicidio compiuto senza alcun tipo di scrupolo.

Fekeli scopre che è morta Hünkar

Intanto Fekeli non è stato raggiunto dalla notizia, si troverà in mezzo al bosco con Yilmaz alla ricerca della sua amata.

A un tratto intravederà da lontano Fikret: crederà che sia arrivato per dargli buone notizie, ma purtroppo non sarà così.

Gli dirà che Hünkar è morta e Fekeli correrà come un pazzo a Villa Yaman, pronto a piangere il suo amore di una vita. La scena più struggente, però, vedrà come protagonista la nonnina Azize.

La nonnina crede che Hünkar stia dormendo

L'arrivo del corpo di Hünkar a Villa Yaman sconvolgerà un po' tutti, anche le domestiche si dimenticheranno di tenere a bada la nonnina, che improvvisamente piomberà nella camera da letto di Hünkar. Quando vedrà che Züleyha e Saniye le stanno vicino, lei esclamerà: "Ma non vi vergognate a disturbare una donna che sta dormendo?".

La nonnina non si renderà conto che è morta, per questo proverà a parlare alla figlia come se niente fosse. A un certo punto, però, arriveranno le forze dell'ordine pronte a portare via il corpo di Hünkar. Quando la nonnina la vedrà andare via inizierà a urlare: "Dove vai senza di me?". Sarà un dolore profondo per tutti e la vita a Villa Yaman senza Hünkar, sicuramente, non sarà più la stessa.