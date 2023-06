Le puntate della terza stagione di Terra Amara non mancheranno di appassionare i telespettatori con un siparietto romantico che vedrà protagonisti Rasit e Fadik. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, il tuttofare troverà il coraggio di chiedere in sposa la dolce domestica. Quest'ultima, lieta, accetterà di diventare la moglie di Rasit, ma volendo rispettare tutte le tradizioni turche vorrà che il fidanzato chieda la mano alle persone per lei più importanti, ossia Saniye e Gaffur.

Rasit accusato di furto

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla coppia formata da Fadik e Rasit, che sembreranno arrivare molto vicini al lieto fine.

Seguendo la trama della soap turca il tuttofare, nuovo assunto della famiglia Yaman, organizzerà una sorpresa per la domestica e deciderà di nascondere dentro la serra di Hunkar un anello di fidanzamento, mettendolo in un vaso legato a un nastrino rosso. Purtroppo la sorpresa fallirà visto che la nonnina Azize, in preda a un attacco di demenza senile, troverà il prezioso e si convincerà che si tratti di un regalo del marito.

Rasit cercherà di recuperare l'anello, ma purtroppo Sevda penserà che stia cercando di derubare Azize. Così l'ex amante di Adnan senior penserà bene, pur non avendone alcun diritto, di licenziare il giovane che si troverà senza un lavoro di punto in bianco. Sarà risolutivo l'intervento di Zuleyha la quale ascoltando una conversazione tra Sevda, Saniye e Fadik, che cercheranno di perorare la causa di Rasit, capirà che l'anello in effetti non è mai appartenuto alla nonnina Azize.

Il giovane tuttofare verrà riassunto con tanto di scuse da parte di Sevda. La situazione genererà un inasprimento dell'astio tra Saniye e Sevda, ma in questo contesto Rasit riuscirà comunque a farsi avanti con la sua amata.

Fadik accetta di sposare Rasit

Durante un dialogo con Fadik, Rasit farà una romantica dichiarazione d'amore alla domestica, dicendo di volerla sposare perché vuole passare il resto della sua vita con lei.

Dopo aver ricevuto in dono il famoso anello di fidanzamento, Fadik accetterà la proposta dell'amato, ma inoltrerà a sua volta una particolare richiesta.

Desiderosa di rispettare tutte le regole turche riguardanti le nozze, compreso il rito del fidanzamento, Fadik pretenderà che Rasit si rechi da Saniye e Gaffur, ossia le persone a lei più vicine, per chiedere la sua mano.

Rasit si renderà disponibile, ma non nasconderà il suo timore, visto il rapporto non proprio idilliaco instaurato con Gaffur. Per capire come si svolgerà la proposta non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.