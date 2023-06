Terra Amara va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo turco evidenziano che Gaffur sarà conscio che Sermin e Behice sono a conoscenza che è stato lui a togliere la vita a Hatip, così Taskin andrà in gendarmeria per farsi un passaporto al fine di farsi assumere in una fabbrica tedesca. Gaffur, quindi, metterà a parte Demir che lascerà a breve la tenuta, ma Yaman non la prenderà bene e lo etichetterà come un ingrato. Taskin, intanto, saluterà tutti, compresa la piccola Uzum e la moglie Saniye, e partirà alla volta della Germania con una piccola valigia, nel frattempo la morte di Yilmaz getterà nello sconforto più totale Fekeli.

Quest'ultimo, infine, penserà bene di rimpiazzare la figura del figlioccio appena passato a miglior vita promuovendo Fikret come suo nuovo erede.

Gaffur partirà in solitaria per la Germania

Le trame turche di Terra amara rivelano che Gaffur, dopo aver ucciso Hatip e occultatone il corpo, si renderà conto che il suo segreto non è al sicuro, difatti Sermin ha osservato la cruenta scena e ha raccontato il tutto a Behice.

Taskin, quindi, sarà conscio che le due donne useranno tale consapevolezza per ricattarlo e, di conseguenza, deciderà di correre ai ripari organizzandosi per lasciare Cukurova prima possibile. Per riuscire in tale intento, il marito di Saniye si recherà in gendarmeria per farsi un passaporto e, al contempo, chiederà di essere assunto in una fabbrica tedesca.

Gaffur sulle prime cercherà di non raccontare il suo piano alla consorte, ma quest'ultima riuscirà ugualmente a scoprirlo restando parecchio delusa del fatto che Taskin voglia abbandonare lei e la piccola Uzum da sole a Cukurova. L'uomo, però, cercherà di rassicurare Saniye dicendole che, una volta che si saranno calmate le acque, potranno entrambe raggiungerlo in Germania.

A non prendere affatto bene la decisione di partire da parte di Gaffur sarà anche Demir, il quale taccerà Taskin di essere un ingrato e di abbandonarlo poco dopo la morte di Hunkar.

Nonostante tutto, Gaffur saluterà Gulten, Cetin, Fadik, Rasit, Saniye e la figlia adottiva Uzum e partirà per la Germania con una piccola valigia al seguito.

Fekeli nominerà Fikret come suo nuovo erede

Dopo aver saputo che Kerem Alì è finito in ospedale, Yilmaz si metterà subito in auto per correre in ospedale a sincerarsi delle condizioni di salute del figlio ma, a causa della eccessiva velocità di guida, l'uomo perderà il controllo del mezzo e farà un incidente a causa del quale perderà la vita.

Tra i più colpiti dalla tragedia ci sarà sicuramente Ali Rahmet che mal tollererà la morte del figlioccio, ma deciderà di farsi forza e prometterà a sé stesso che si occuperà di Kerem Alì come fosse suo nipote.

Fekeli, infine, si renderà conto che dovrà anche rimpiazzare la figura che Yilmaz rappresentava per lui, così deciderà di nominare Fikret come suo nuovo erede.