I telespettatori di Terra Amara vivranno dei momenti al cardiopalma nelle puntate che andranno in onda prossimamente. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, un perfido piano di Behice spingerà Mujgan a far del male a Zuleyha. Convinta che quest'ultima abbia scritto una lettera a Yilmaz rivelandogli che Adnan è suo figlio, la dottoressa punterà una pistola contro la rivale per spingerla a impiccarsi, ma il colpo di scena sarà dietro l'angolo, visto che le due donne arriveranno allo scontro e Altun resterà gravemente ferita.

Zuleyha ricoverata per un malore

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla rivalità tra Zuleyha e Mujgan. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, mentre si troverà in carcere, Zuleyha finirà in ospedale in seguito a un avvelenamento dovuto a una pentola di rame. Inizialmente Demir verrà sospettato di aver fatto del male alla moglie, ma verrà scagionato. Così Mujgan si confiderà con Behice affermando che se Zuleyha fosse morta e se Demir fosse finito in carcere per lei si sarebbe stata una vittoria, visto che Yilmaz si dedicherebbe solo a lei.

A questo punto Behice penserà che uccidere Zuleyha potrebbe essere il modo giusto per aiutare la nipote.

Approfittando del ricovero di Altun, la zia entrerà in camera allontanando le guardie e travestita da infermiera proverà a uccidere con una medicina letale la rivale di Mujgan. Zuleyha si sveglierà in tempo per impedire il peggio, ma tutti penseranno che il racconto sia un'allucinazione dovuta agli antidolorifici. Nonostante ciò Behice non desisterà dalla sua idea di far fuori Zuleyha.

Il perfido piano di Behice

Behice organizzerà un piano per fare in modo che sia Mujgan a eliminare Zuleyha e penserà bene di rivolgersi a una falsificatrice che copierà la scrittura di Altun. La zia farà scrivere una lettera in cui Zuleyha confesserà a Yilmaz che Adnan è suo figlio e poi farà giungere la missiva tra le mani della nipote.

Mujgan a questo punto, avendo saputo della scarcerazione di Zuleyha, andrà fuori di testa. La dottoressa darà un appuntamento alla rivale fingendosi Akkaya in un luogo appartato nel bosco.

Zuleyha si presenterà e troverà davanti a sé Mujgan armata, che la spingerà a impiccarsi usando una corda da lei preparata. Zuleyha naturalmente negherà di aver scritto la lettera, ma questo non servirà a calmare la dottoressa, che si infurierà ancora di più nel momento in cui Altun la inviterà a sparare visto che si rifiuterà di impiccarsi. Tra le due donne comincerà uno scontro e per sbaglio partirà un colpo che ferirà Zuleyha vicino al cuore.

Mujgan sarà sconvolta e penserà di aver ucciso la rivale. Behice la aiuterà a scappare, ma nessuna delle due donne saprà che in realtà Zuleyha è ancora viva. Cosa succederà adesso? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime puntate di Terra amara.