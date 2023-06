Durante l'ultima puntata della seconda stagione di Terra amara, Yilmaz scoprirà da Züleyha che Adnan è suo figlio. Il ragazzo non sarà per niente comprensivo nei confronti della sua ex e non le perdonerà di avergli nascosto un segreto così grande, così la minaccerà: per stare vicino ad Adnan è disposto a portarglielo via. La reazione di Züleyha, però, sarà ancora più drastica, visto che minaccerà di togliersi la vita.

Züleyha non sopporta che Yilmaz potrebbe allontanarla da suo figlio

Züleyha finalmente dirà la verità a Yilmaz: "Adnan è tuo figlio".

La reazione del giovane, però, non sarà delle migliori. Non accetterà il fatto che gli abbia nascosto per tutto questo tempo una così importante verità, così minaccerà la ragazza: non sarà più disposto a stare lontano dal figlio, al punto che se fosse necessario sarebbe anche disposto a portarle via il bambino.

Züleyha non riuscirà a crederci, davvero Yilmaz sarebbe disposto a fare una cosa del genere? Dopo Demir, che per un lungo periodo di tempo l'ha tenuta lontana dai suoi figli, anche lui sarebbe disposto a fare un gesto così crudele.

Demir crede che Züleyha abbia provato a togliersi la vita

La ragazza, però, non starà al gioco di Yilmaz: se lui si azzarderà a prenderle il bambino, lei sarà disposta a togliersi la vita e non perderà tempo.

Quando Züleyha rivelerà la verità a Yilmaz si troverà in ospedale, a causa degli spari partiti dalla pistola di Müjgan, così la giovane minaccerà di buttarsi dal balcone della sua stanza.

Yilmaz proverà a fermarla, anche Gülten, presente durante la diatriba, farà di tutto per salvare l'amica, ma Züleyha si lascerà andare. Assisterà alla scena anche Demir, che appena vedrà la moglie su quel balcone penserà che voglia togliersi la vita, così correrà in stanza.

La nuova vita di Yilmaz accanto ad Adnan

Fortunatamente Yilmaz riuscirà a salvare la ragazza e le prometterà che non le porterà via Adnan. Intanto Demir giungerà in stanza, sarà necessario trovare una bella scusa per giustificare il gesto di Züleyha. Gli diranno che la ragazza è uscita fuori per prendere una boccata d'aria, ma a causa di un mancamento ha perso l'equilibrio ed è caduta di sotto.

Grazie all'intervento tempestivo di Yilmaz, però, è riuscita a salvarsi.

Demir non potrà far altro che ringraziare Yilmaz: "Züleyha ti deve la vita". Il ragazzo, però, avrà altri pensieri per la testa: dovrà fare i conti con la difficile realtà e stare lontano dal piccolo Adnan. In quella giornata, però, avrà voglia di vedere il suo bambino, così correrà alla piccola villa e dal giardino scruterà il piccolo che gioca nella tenuta insieme alla nonna. La nuova vita di Yilmaz ha inizio.