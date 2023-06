Non smettono di sorprendere le puntate di Terra Amara. Gli appuntamenti che verranno trasmessi su Canale 5 dal 3 al 7 luglio, rivelano che finalmente Yilmaz scoprirà di essere il vero padre di Adnan. La rivelazione verrà fatta ad Akkaya direttamente dalla sua amata Zuleyha. Il figlioccio di Fekeli perderà la testa e vorrà vendicarsi togliendo la vita a Hunkar, la donna principale artefice del loro allontanamento.

Spoiler Terra amara, nuove puntate: Gaffur ricatta Hatip per l'omicidio di Cenvager

Gaffur, dopo aver scoperto che ad uccidere Cenvager è stato Hatip, ricatterà l'uomo.

Il perfido Hatip si recherà nella foresta, dove lascerà una borsa piena di soldi per il suo ricattatore. L'uomo però, deciderà di nascondersi per capire chi sia il suo ricattare. Quando scoprirà che l'artefice del misfatto è Gaffur, tra i due uomini partirà una colluttazione. Il marito di Saniye farà partire involontariamente un colpo di pistola, uccidendo Hatip. Nel frattempo, inconsapevole di quanto accaduto al marito, Naciye riceverà una lettera di divorzio proprio da quest'ultimo. La donna, presa dalla rabbia, andrà a denunciare Hatip per l'omicidio di Cenvager.

Zuleyha avrà un duro confronto con Mujgan in ospedale, dopodiché chiederà a Gulten di andare a chiamare Yilmaz. Altun confesserà all'ex fidanzato che Adnan non è figlio di Demir ma il suo.

Zuleyha aggiungerà che Mujgan era al corrente della cosa e che proprio per questo ha tentato di ucciderlo nel bosco. La reazione spropositata di Yilmaz alla notizia, spingerà Altun a tentare di togliersi la vita.

Trame Terra amara al 7 luglio: a Cukurova arriva Fikret

Dopo aver appreso la verità su Adnan, Yilmaz andrà a nascondersi in casa Yaman per tentare di uccidere Hunkar.

L'arrivo del piccolo Adnan lo farà però desistere dal suo intento. Nel frattempo, in paese farà il suo arrivo Fikret, che per poco non investirà Sermin. Il giovane si offrirà di accompagnare la donna in ospedale.

La morte di Hatip verrà a galla e in paese si diffonderà la voce che l'uomo sia stato assassinato da alcuni uomini che voleva truffare.

Un pastore testimonierà inoltre di aver visto Hatip discutere animatamente con degli uomini.

Per Zuleyha arriverà il omento di lasciare l'ospedale e tornare a villa Yaman, dove potrà riabbracciare i suoi figli. Altun chiederà l'aiuto di Gulte per poter incontrare di nascosto Yilmaz insieme ad Adnan, affinché padre e figlio passino del tempo insieme. I due innamorati inoltre, inizieranno a meditare su come poter costruire una nuova vita insieme. Tornato in casa, il figlioccio di Ali Rahmet accuserà Mujgan di aver tentato di uccidere Zuleyha, ma Fekeli difenderà la nuora, asserendo di avere avuta in casa quella sera insieme a Behice, mentre facevano il bagno a Kerem Ali.