La morte prima di Hunkar e poi di Yilmaz porterà un grande trambusto tra i personaggi di Terra Amara durante le puntate della terza stagione: due protagonisti della soap perderanno dunque la vita e a risentirne in maniera particolare sarà Fekeli.

Alì Rahmet perderà infatti in breve tempo non solo la donna che ha amato per più di 20 anni in silenzio ma anche il figlioccio che aveva accolto in casa sua rendendolo padrone di tutti i suoi averi. Abbattuto per i lutti, Fekeli deciderà di prendere da parte il ritrovato nipote Fikret e gli chiederà di prendersi cura della sua famiglia quando lui non ci sarà più.

L'arrivo di Fikret ad Adana

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul rapporto che si verrà a creare tra Alì Rahmet e Fikret. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fekeli ritroverà il nipote, figlio di suo fratello Musa, dopo più di trent'anni di lontananza.

Fikret, infatti, si presenterà in paese e lo zio non potrà fare a meno di esserne felice tanto da decidere di offrirgli ospitalità presso la sua grande villa. L'unica a non essere felice del nuovo arrivo sarà Behice che inizierà a fare indagini sull'affascinante giovane ritenendolo un 'problema'.

Behice riterrà infatti che l'arrivo di un parente diretto potrebbe distogliere Fekeli dal lasciare i suoi averi a Yilmaz, lasciando la nipote e di conseguenza lei senza soldi.

Ogni indagine svolta da Behice però la porterà ad un pugno di mosche visto che Fikret riuscirà sempre a dimostrare di essere realmente il nipote di Alì Rahmet. Non sfuggirà però ai telespettatori di Terra amara che l'arrivo di Fikret in paese non sarà per nulla casuale. Il giovane avrà un comportamento ambiguo che verrà evidenziato in più di un'occasione, visto che inizierà ad indagare non solo sugli affari di Yilmaz ma anche su quelli della famiglia Yaman.

Fekeli si sfoga con il nipote

In ogni caso, Fikret si legherà sinceramente allo zio stringendo un forte legame anche con Mujgan, che inizialmente soffocherà per non interferire nel matrimonio della dottoressa. La situazione cambierà velocemente quando Akkaya perderà la vita in seguito ad un grave incidente stradale. Fekeli sarà distrutto per il dolore, soprattutto perché la morte del figlioccio arriverà poco dopo quella della sua amata Hunkar, ma allo stesso tempo cercherà di tirarsi su per poter essere d'aiuto al piccolo Kerem Alì che riterrà un nipote a tutti gli effetti.

In tale contesto, Fekeli chiamerà da parte il nipote e affermando di sentirsi alla fine dei suoi giorni gli chiederà di prendersi l'impegno quando lui non ci sarà più di proteggere la famiglia. Anche in questa occasione Fikret manterrà un atteggiamento ambiguo. Cosa nasconderà il giovane? Per capirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.