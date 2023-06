Le nuove anticipazioni di Beautiful annunciano che a luglio ci saranno puntate molto importanti per le vicende di Steffy. Sheila proverà a sbarazzarsi di Steffy per ben due volte, ma non ci riuscirà. Quando Steffy sarà dimessa avrà attorno a sé tutto l'affetto della sua famiglia che continuerà a monitorarla costantemente. Mentre sarà con Ridge e Taylor, Steffy recupererà il ricordo dell'aggressione e in lacrime griderà ai suoi genitori che è stata Sheila a sparare.

Anticipazioni Beautiful: Steffy tornerà a casa e chiederà a Liam di starle vicino

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che nelle puntate in onda a luglio, Steffy continuerà a non ricordare nulla della sera dell'aggressione in cui ha perso la vita Finn.

Sheila avrà il timore che la ragazza prima o poi possa fare il suo nome e per questo proverà per ben due volte ad ucciderla in ospedale, ma sarà interrotta dall'arrivo di Liam e Taylor. Le condizioni di salute della figlia di Ridge continueranno a migliorare e i medici riterranno opportuno dimetterla, anche perché il ritorno a casa potrebbe aiutarla con la memoria. La famiglia Forrester sarà pronta ad accogliere Steffy nel migliore dei modi, organizzando una festa in suo onore. Hope, intanto, non sarà felice della troppa vicinanza che si creerà tra Liam e la sua ex moglie.

Anticipazioni di luglio: Steffy riuscirà a ricordare

Le puntate di Beautiful che andranno in onda nei prossimi giorni vedranno al centro delle scene il ritorno di Steffy alla casa sulla scogliera.

La donna pregherà Liam di restare con lei almeno per la prima notte e lui accetterà, ma dimenticherà di avvisare Hope. Questo episodio non farà altro che alimentare la gelosia e le paure di Brooke e sua figlia che inizieranno a temere un ritorno tra Liam e Steffy. L'indomani, Liam si scuserà con sua moglie, ma Brooke chiederà a sua figlia di stare molto attenta a questa situazione.

Nel frattempo, alla casa sulla scogliera, Taylor e Ridge saranno con Steffy quando recupererà la memoria.

Ridge e Taylor sconvolti dalle dichiarazioni di Steffy

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nelle prossime puntate Steffy inizierà a ricordare sempre più nitidamente cosa è accaduto il giorno dell'aggressione. La ragazza, all'improvviso scoppierà a piangere e urlerà: "Sheila!

È stata Sheila!". Ridge e Taylor non potranno credere alle parole di Steffy che spiegherà loro come sono andati i fatti. "Ha sparato a Finn che mi ha fatto da scudo e poi ha rivolto l'arma contro di me!", dirà Steffy ai suoi genitori. Ridge e Taylor proveranno a calmare e a consolare la ragazza, consapevoli del fatto che bisognerà al più presto fermare Sheila.