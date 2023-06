Le prossime puntate di Terra Amara vedranno un allontanamento tra Yilmaz e Fekeli, una distanza tra i due che presto però conoscerà un deciso assottigliamento.

Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, Alì Rahmet resterà molto deluso nell'apprendere che Akkaya è fuggito con Zuleyha [VIDEO] portando via anche il piccolo Kerem Alì, sottratto di fatto alle cure della madre. Per questa ragione, e amareggiato anche per non essere stato salutato, Fekeli farà in modo di interrompere la fuga di Yilmaz e lo ripudierà cacciandolo di casa.

Una lettera scritta da Akkaya modificherà però la situazione e permetterà ai due di riappacificarsi.

Yilmaz riabbraccia il padrino

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sul rapporto tra Yilmaz e Fekeli. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fekeli avvertirà la polizia della fuga del figlioccio e Zuleyha mandandola di fatto a monte. Alì Rahmet, adirato e deluso, caccerà il figlioccio dalla sua tenuta, ma ben presto riceverà una lettera proprio da lui. Akkaya, infatti, prima di scappare, aveva scritto delle missive che verranno recapitate solo dopo che dovrà rinunciare per l'ennesima volta alla sua Altun. La prima lettera sarà indirizzata proprio al padrino, al quale chiederà scusa per non averlo salutato.

L'animo di Fekeli verrà profondamente toccato dal paragone che il figlioccio farà tra il suo amore per Zuleyha e quello esistente per molti anni tra lui e la defunta Hunkar.

Dopo aver letto le parole strazianti di Yilmaz, Alì Rahmet non solo abbraccerà 'suo figlio' ma gli concederà di rientrare alla villa, facendo anche da intermediario tra lui e Mujgan, in modo tale da chiudere per sempre il loro matrimonio infelice.

D'altra parte, Yilmaz avrà scritto una lettera anche per la moglie, con la quale si scuserà per aver costruito con lei un vita senza amore. Akkaya affermerà di aver deciso di sposarla solo quando credeva di non avere davvero più chance con Zuleyha ignorando tra l'altro di essere il padre di Adnan.

Demir riceve una lettera da Yilmaz

Le parole di Yilmaz colpiranno Mujgan che accetterà la proposta di Fekeli di chiudere il suo matrimonio restando ad abitare alla villa. La dottoressa inoltre acconsentirà di lasciare Yilmaz, il quale dovrà trovarsi un'altra abitazione, libero di vedere il figlio quando vorrà. Allo stesso modo, Akkaya ribadirà a Demir, attraverso un'altra lettera, che anche lui potrà vedere Leyla ogni volta che vorrà, pur tuttavia senza cambiare idea riguardo l'astio che li ha sempre legati.

Demir a questo punto andrà sulla tomba della madre e si pentirà per il modo in cui ha trattato Zuleyha. Cosa succederà adesso? Zuleyha sarà lasciata libera di vivere il suo amore con Yilmaz? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.