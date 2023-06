Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara ci sarà spazio per una nuova storia d'amore che vedrà protagonisti Rasit e Fadik. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, un pegno d'amore per la sua Fadik rischierà di lasciare Rasit senza un posto di lavoro visto che, per via di una equivoco, l'uomo verrà accusato di furto. Il problema nascerà per via di un attacco di demenza senile della nonnina Azize e della intromissione di Sevda, che senza titolo licenzierà il tuttofare. Sarà Zuleyha a ristabilire la verità dei fatti e a ridare all'uomo il suo lavoro.

La proposta di fidanzamento di Rasit fallisce

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla storia d'amore tra Rasit e Fadik. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui il tuttofare comprerà un anello per la domestica degli Yaman, ma per rendere il momento del dono ancora più romantico deciderà di nasconderlo nella serra un tempo gestita da Hunkar e di metterlo in un vaso legato con un nastrino rosso. Il gesto romantico però non si concluderà come Fadik aveva sperato, visto che a ritrovare il prezioso sarà Azize, la quale lo riterrà un regalo del suo defunto marito.

Quando Rasit si renderà conto del problema che si è venuto a creare cercherà di riprendere l'anello di sua proprietà fingendo di fare un baciamano alla nonnina, che però si accorgerà subito che le è stato sottratto l'anello.

A questo punto Azize comincerà a urlare affermando di essere stato derubata. A sentire le urla sarà Sevda, che interverrà e dando ragione alla nonnina licenzierà in tronco Rasit, pur non avendo alcun potere sui lavoranti della villa.

Zuleyha ristabilisce l'ordine

Visto che Rasit verrà allontanato dalla villa, Fadik temerà che il fidanzato l'abbia abbandonata di nuovo così come era avvenuto in passato, ma stavolta le cose andranno diversamente.

Essendo sinceramente innamorato della domestica, il tuttofare troverà il modo di mettersi in contatto con la sua amata, a cui potrà spiegare come sono andate esattamente le cose. Fadik così deciderà di chiedere aiuto all'amica Saniye per far riammettere alla villa Rasit. La donna non saprà cosa fare visto che l'astio tra Saniye e Sevda sarà evidente.

In ogni caso Saniye deciderà di parlare con Sevda e alla discussione assisterà Zuleyha, che osservando l'anello della nonnina capirà che Rasit sta dicendo la verità. Sevda quindi sarà costretta a chiedere scusa al tuttofare, il quale riavrà subito il suo posto di lavoro. Adesso per Fadik e Rasit ci sarà modo di stare insieme. Riuscirà il tuttofare a ricreare un'altra situazione romantica per chiedere la mano alla sua innamorata? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.