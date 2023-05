Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara i telespettatori avranno modo di conoscere un altro aspetto del carattere di Sevda. Come svelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, se fin dal suo ingresso l'ex amante di Adnan Senior mostrerà un carattere docile e dimesso, non appena ne avrà l'occasione farà emergere il suo lato oscuro. L'occasione si presenterà nel momento in cui, ospite presso la Villa Yaman, si prenderà cura elle rose appartenute a Hunkar. Vedendola nella serra della sua defunta padrona, Saniye andrà su tutte le furie e si sconterà con Sevda chiarendo che le impedirà di prendere il posto della matrona.

La donna si rivolgerà alla domestica in modo duro, precisandole di stare al suo posto.

Zuleyha offre ospitalità a Sevda

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Sevda, che con il passare del tempo acquisterà un ruolo di rilievo per lo svolgimento delle dinamiche. Seguendo la storyline della soap turca Sevda verrà incastrata da Behice, che farà ricadere su di lei la colpevolezza della morte di Hunkar. Sevda riuscirà però a dimostrare la sua innocenza e uscirà dal carcere. In paese, però, alcuni detrattori non crederanno alla donna e proveranno a vendicare la memoria dell'amata Hunkar. A salvare Sevda ci penserà Zuleyha, che darà ospitalità alla donna presso la tenuta.

La presenza di Sevda alla tenuta darà non poco fastidio alla fedele Saniye, la quale penserà che Demir e Zuleyha ospitando la rivale della padrona ne staranno offendendo la memoria. La domestica ricorderà il dolore provato da Hunkar per via della relazione extraconiugale del marito con Sevda. Quest'ultima dal canto suo si mostrerà sempre molto docile, affermando più volte di non voler dare disturbo e di voler lasciare la villa, ma né Demir né la moglie la lasceranno andare via.

Diverbio tra Saniye e Sevda

L'atteggiamento di Sevda cambierà repentinamente durante uno scontro verbale con Saniye. L'ex amante di Adnan comincerà a prendersi cure delle rose di Hunkar ma la domestica, vedendola nella serra della padrona, si innervosirà e chiarirà all'ospite che non le permetterà di prendere il posto di Hunkar.

Così Sevda tirerà fuori le unghie e ricordando a Saniye di godere della protezione di Demir, le intimerà di restare al suo posto.

Sevda avrà in mente un piano per guadagnare sempre più terreno nell'ambito della vita degli Yaman, ma le idee di Saniye sull'ospite non verranno prese in considerazione. Cosa avrà in mente Sevda? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.