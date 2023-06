Sono passati quasi due mesi da quando Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta e ha lasciato U&D insieme a Carlo Alberto Mancini. La coppia si è separata un paio di settimane dopo e tanti fan hanno ipotizzato che la tronista possa essersi pentita della decisione che ha preso in tv: dello stesso parere si è detto Andrea Foriglio in un'intervista che ha rilasciato alla rivista Mio e che i siti di Gossip stanno riportando il 30 giugno.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre Tina spera che né lui né altri ex di U&D diventino tronisti a settembre, Andrea Foriglio torna a esporsi sul percorso che ha fatto nel dating-show la scorsa primavera.

Venerdì 30 giugno, infatti, è stata pubblicata l'intervista che l'osteopata ha rilasciato al settimanale Mio sull'esperienza che ha fatto su Canale 5 poco più di un mese fa, quando è stati rifiutato dalla tronista Nicole.

Al giornalista che gli ha chiesto se sono vere le voci di un riavvicinamento tra lui e Santinelli dopo la fine del programma, l'ex corteggiatore ha fatto sapere: "No e non la cercherò".

"So che mi ha nominato quando ha lasciato Carlo e lo trovo insolito, ma io non sono mai stato la seconda scelta di nessuno e non lo sarò neanche in questo caso", ha aggiunto il ragazzo ribadendo un concetto che aveva già espresso su Instagram qualche settimana fa quando impazzavano i gossip sul suo privato.

La stoccata alla protagonista di U&D

Nell'analizzare la parte finale del percorso di Nicole a U&D, Andrea ha detto: "Voleva me e ha scelto Carlo, si è fatta condizionare da amici e famiglia".

L'ex corteggiatore ha anche sostenuto che la tronista sarebbe stata indecisa fino all'ultimo momento se preferire lui o Mancini, poi alla fine avrebbe optato per il suo "antagonista" per evitare critiche e soprattutto per non dare adito a ulteriori chiacchiere su una loro presunta conoscenza precedente all'incontro in studio.

"Scegliendo me avrebbe avuto meno consensi, ma sono certo che la sua decisione è stata ragionata e non d'istinto", ha concluso l'osteopata nell'intervista che è stata pubblicata il 30 giugno.

Anche Santinelli aveva smentito i rumor che la volevano intenzionata a vivere un ritorno di fiamma con Foriglio: sui social network, infatti, la romana aveva precisato che la sua estate sarebbe stata da single e per ora sembra stia andando davvero così.

Il commento sulla dama di U&D Over

Andrea ci ha tenuto a smentire un altro gossip che ha impazzato sul suo conto qualche settimana fa, ovvero quello che lo voleva intento a frequentare segretamente Roberta del Trono Over.

Il protagonista di U&D ha spiegato ai giornalisti che ha sempre avuto le idee chiare su Di Padua e su una loro possibile conoscenza, tant'è che ha dichiarato: "Se avessi voluto uscirci, l'avrei fatto. La mia risposta nei suoi confronti è sempre stata la stessa".

Foriglio, poi, ha fatto accenno agli indizi social che la romana sembrava aver dato per confermare dei loro incontri a cena (un "mai dire mai" accompagnato dall'emoticon di un cuore ad esempio) e ha detto: "Ha condiviso le mie parole, la mia filosofia di vita".

Insomma, Roberta e Andrea non si sarebbero mai visti dopo la fine del programma e lui ha anche chiarito che questo non accadrà neppure in futuro perché se avesse avuto interesse, avrebbe accettato di fare un'esterna con lei quando entrambi erano ancora nel cast del dating-show.

Alla rivista di cronaca rosa che l'ha interpellato a un paio di mesi dalla fine del suo percorso nel Trono Classico, il giovane non ha né confermato né smentito le voci che lo vorrebbero nella lista dei possibili tronisti dell'edizione 2023/2024.