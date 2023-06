Durante l'episodio della terza stagione di Terra Amara che andrà in onda domenica 2 luglio alle ore 15:00, Gaffur scriverà una lettera minatoria ad Hatip, l'assassino di Cengaver. Intanto, Hunkar incontrerà Sevda e minaccerà di distruggerla se oserà intromettersi nella sua vita.

La signora Yaman apprenderà che Zuleyha si è svegliata dal coma e correrà da lei per chiederle perdono. Saniye porterà Leyla e Adnan a visitare la loro madre. Infine, Hatip si recherà nel bosco per consegnare i soldi al misterioso ricattatore.

Gaffur minaccia Hatip chiedendogli dei soldi in Terra Amara

Nella prima parte dell'episodio di Terra Amara, Rasit rivelerà a Gaffur che è stato Hatip ad assassinare Cengaver nel vigneto. Per questo motivo, il marito di Saniye deciderà di sfruttare la situazione minacciando il presidente della camera di commercio scrivendogli una lettera minatoria nella quale chiederà una lauta ricompensa in cambio del suo silenzio. Nel frattempo, Hunkar si recherà da Sevda e lo scontro tra le due donne sarà ovviamente inevitabile. Nello specifico, la signora Yaman dirà all'amante del suo defunto marito che lei non era altro che uno dei tanti "passatempi" di Adnan. Inoltre, la minaccerà anche di fare attenzione poiché, se quando le ha rubato il marito in passato è stata clemente, ora che cerca di portarle via anche l'amore di suo figlio Demir non sarà altrettanto pacifica.

Hunkar chiede perdono a Zuleyha e si schiera dalla sua parte

Hunkar tornerà a casa e avrà una crisi nervosa dopo essersi confrontata con la donna che le ha distrutto la vita. Tuttavia una buona notizia le farà cambiare umore: riceverà una telefonata molto importante dall'ospedale che la informerà che Zuleyha si è svegliata dal coma.

A questo punto, la signora Yaman correrà da sua nuora per chiederle perdono per tutto il male che le ha causato in questi anni e soprattutto le prometterà che da quel momento in poi sarà sempre dalla sua parte, qualunque cosa succeda.

Hatip si reca nel bosco per pagare il suo ricattatore

Nella parte finale dell'episodio di Terra Amara, Saniye arriverà in ospedale insieme a Leyla e Adnan che potranno finalmente riabbracciare la loro madre.

Intanto, Hatip uscirà di casa per recarsi nel bosco al fine di consegnare il borsone pieno di soldi al misterioso uomo che l'ha ricattato, ma nella sua auto troverà Sermin che gli farà una scenata di gelosia poiché l'uomo non ha mantenuto la sua promessa di divorziare da Naciye per restare insieme a lei. A questo punto, il signor Aga deciderà di portare con sé la sua amante. Infine, Gaffur raggiungerà il luogo dello "scambio".