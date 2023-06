Cosa succederà nella nuova stagione di Uomini e donne prevista da settembre in poi su Canale 5? Emergono i primi retroscena su quello che sarà il cast del talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà a tener compagnia al pubblico nella prossima stagione televisiva Mediaset.

Le sorprese non mancheranno e, tra i volti in lizza per tornare in studio, spicca quello di Marcello Messina, ex corteggiatore di Ida Platano.

Gemma non esce di scena dal cast: retroscena Uomini e donne settembre 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riparte da metà settembre nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5.

La trasmissione di Maria De Filippi riprenderà così la sua regolare programmazione dopo la consueta pausa estiva.

Le sorprese non mancheranno e, intanto, emergono già i primi retroscena su quello che potrebbe essere il cast del trono over.

Tra i nomi confermati spicca quello di Gemma Galgani: la dama torinese, contrariamente ad ogni aspettativa, non uscirà di scena dal cast del trono over e sarà ancora una volta pronta a mettersi in gioco per provare a cercare la sua anima gemella.

Marcello Messina potrebbe ritornare nel cast di Uomini e donne trono over

In questa nuova edizione di Uomini e donne potrebbe esserci spazio anche per un ritorno che non passerebbe affatto inosservato.

Trattasi del cavaliere Marcello Messina che, nella precedente edizione del talk show, si era fatto notare soprattutto per il suo feeling speciale con Ida Platano.

Per un periodo, i due si sono conosciuti e frequentati, al punto da essere vicini all'addio in coppia dalla trasmissione. Alla fine, però, le cose sono andate diversamente ma dopo questa batosta, ecco che Marcello potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco e cercare nuovamente la sua anima gemella nella trasmissione di Canale 5.

In attesa di scoprire se il ritorno di Marcello si concretizzerà per davvero nel corso della prossima stagione di Uomini e donne prevista da settembre in poi in tv, le ultime indiscrezioni vedrebbero in bilico un altro volto amatissimo dal pubblico.

Roberta in bilico nella prossima stagione di Uomini e donne 2023/2024

Trattasi della dama Roberta Di Padua che, nel corso dell'ultimo periodo, è finita al centro del gossip per una possibile frequentazione in corso con Andrea Foriglio, uno dei corteggiatori di Nicole, visti nel corso dell'ultima stagione del talk show.

Nel caso in cui questa frequentazione dovesse andare avanti, non si esclude che Roberta possa abbandonare Uomini e donne e viversi così la sua relazione lontana dai riflettori mediatici.