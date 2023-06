Mancano ancora tre mesi all'inizio dell'edizione 2023/2024 di Uomini & Donne, ma in rete già circolano diverse ipotesi su cosa potrebbe cambiare nel parterre del Trono Over. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha intervistato Pinuccia Della Giovanna e le ha chiesto se tornerebbe in trasmissione per cercare l'amore: la dama ha fatto sapere che accetterebbe di riprendere posto tra i protagonisti della versione senior del dating-show dal quale è stata allontanata la scorsa primavera.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

I fan di U&D potrebbero presto rivedere Pinuccia Della Giovanna: è stata la stessa dama a dirsi pronta a un ritorno in grande stile nel parterre del Trono Over.

Martedì 6 giugno, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato l'intervista che ha fatto alla signora di Vigevano e tra le tante domande che le ha posto, spicca quella sul suo futuro in televisione.

Al blogger che le ha chiesto se le piacerebbe essere protagonista dell'edizione 2023/2024 del dating-show, la donna ha risposto: "Perché no! Mai dire mai".

La storica "antagonista" di Tina Cipollari, dunque, ha aperto alla possibilità di rientrare nel cast dal quale è stata allontanata qualche mese fa dopo una serie di atteggiamenti sopra le righe che non sono andati a genio soprattutto alla padrona di casa (come lo svenimento che ha finto di avere in studio mentre litigava con l'opinionista).

Chi va e chi viene a U&D

Il pubblico di U&D è affezionato a Pinuccia e in questi mesi ha chiesto spesso di poterla rivedere in studio, ma la redazione non ci ha ripensato.

Oggi la dama si dice contenta dell'esperienza che ha fatto in tv, di aver potuto conoscere Maria De Filippi e soprattutto di aver incontrato una persona alla quale si è legata tantissimo nell'ultimo anno.

Quando Pugnaloni le ha domandato se sente ancora il cavaliere di U&D Alessandro Rausa, la signora di Vigevano ha risposto: "Sì, ogni tanto". La frequentazione tra i due ha tenuto banco per diverso tempo, anche se il pugliese ha sempre parlato di una piacevole amicizia che da parte sua non poteva trasformarsi in qualcosa di più.

Della Giovanna, invece, non ha mai nascosto il sentimento che provava per il protagonista del Trono Over e anche per questo la presentatrice ha deciso di non riconfermarla nel cast, ovvero per non dare troppe pressioni all'uomo.

Le parole sull'opinionista di U&D

Nell'intervista che ha rilasciato a qualche mese dal suo addio a U&D (non voluto da lei, ma dagli addetti ai lavori), Pinuccia ha parlato anche di Tina e del litigioso rapporto che hanno avuto davanti alle telecamere.

Anche se si sono scontrate molte volte in studio, oggi la dama fa sapere di non nutrire nessun rancore nei confronti dell'opinionista, anche se poi ha aggiunto: "Non ho mai capito perché mi attaccava, ma di lei non penso nulla".

A breve, inoltre, la protagonista del Trono Over debutterà come cantante: al blogger Pugnaloni, infatti, Della Giovanna ha confermato che tra poco uscirà una canzone che si intitola "Uomini e donne" e alla quale lei ha prestato la voce.

La signora di Vigevano ha chiarito di aver accettato questa sfida solo per divertimento e perché ama la musica, quindi ha preso tutto come un gioco e spera che il pubblico possa apprezzare il suo lavoro, magari nell'attesa di rivederla agli Elios.