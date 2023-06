Le nuove anticipazioni di Terra Amara rivelano che, nel corso delle prossime puntate che andranno in onda come sempre su Canale 5, ci sarà spazio per delle novità legate alle vicende di Zuleyha.

La protagonista femminile della soap, dopo aver trascorso un lungo periodo in carcere, potrà finalmente tornare in libertà ma per lei inizierà l'ennesimo periodo difficile.

Sì, perché suo marito non avrà alcuna intenzione di renderle la vita semplice e continuare a tenerla lontana dai suoi due amati figli.

Zuleyha esce dal carcere: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara destinate al pomeriggio di Canale 5 rivelano che Zuleyha potrà finalmente uscire dal carcere .

Demir, grazie all'intromissione di sua mamma, deciderà di ritirare la denuncia nei confronti di sua moglie e in tal modo le permetterà di uscire dalla prigione.

In questo modo, quindi, la donna crederà di aver messo la parola "fine" ai suoi problemi e di essere ormai pronta ad iniziare un nuovo percorso di vita.

Non sa, però, che il figlio di Hunkar non ha alcuna intenzione di deporre l'ascia di guerra e intende portare avanti la sua spietata vendetta nei confronti della mamma di sua figlia.

Zuleyha viene trattata come una serva: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Le anticipazioni riguardanti le proposte puntate di Terra Amara rivelano che dopo essere uscito dal carcere, Demir deciderà di accogliere Zuleyha presso la tenuta Yaman, ma non ci saranno i suoi due figli.

La donna, infatti, sarà privata ancora dei due grandi amori della sua vita, dato che i bambini verranno portati in un posto segreto, ignaro a tutti.

L'ennesimo duro colpo per la donna che, come se non bastasse, si ritroverà ad essere trattata come una vera e propria serva in casa.

Sì, perché Demir darà ordine alle varie domestiche della sua tenuta di considerare Zuleyha al pari di una serva: l'uomo non si farà scrupoli a ridicolizzarla.

Hunkar si schiera in difesa di Zuleyha: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Insomma, per Zuleyha inizierà un periodo buio della sua vita ma ben presto la donna potrà contare su un'alleata del tutto speciale e inaspettata.

Trattasi di Hunkar che, dopo aver visto quanto sta accadendo all'interno della sua tenuta, deciderà di schierarsi a favore della donna.

Hunkar, per la prima volta, non si farà problemi ad andare contro suo figlio sostenendo che l'uomo stia davvero esagerando nei confronti di sua moglie, soprattutto dopo che le ha tolto la possibilità di poter vedere i suoi due amati bambini, portati in un rifugio segreto e isolato, lontano da tutto e tutti.