Arrivano nuove anticipazioni sulla stagione 8 de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda su Rai 1 nel mese di settembre. A lanciare gli spoiler è stato Roberto Farnesi in un'intervista al settimanale Nuovo Tv, nella quale ha parlato di ritorni inaspettati e della storia tra Marcello e Adelaide, che tanto ha appassionato i telespettatori della soap. Non solo: pare che negli episodi inediti potrebbero rientrare i figli del commendatore, Marta e Riccardo.

Il Paradiso delle signore 8, le ultime anticipazioni sulle puntate di settembre 2023

Cominciano a rincorrersi gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dopo la pausa estiva su Rai 1.

Nei nuovi episodi della soap opera Marco e Gemma diventeranno genitori e con tutta probabilità celebreranno il loro matrimonio. Per quanto riguarda la mamma della giovane Zanatta, Veronica, c'è un futuro incerto, visto che Ezio ha scoperto le sue bugie e potrebbe raggiungere Gloria in America, ricostruendo la loro famiglia insieme a Stefania. Adelaide rivelerà il suo segreto a Umberto, che condivide al momento solo con Marcello. Sarà per questo che Roberto Farnesi ha rilasciato uno spoiler che riguarda proprio Marta e Riccardo, i figli del commendatore?

Marta e Riccardo potrebbero tornare ne Il Paradiso delle signore 8

Roberto Farnesi, nella sua intervista, ha detto che torneranno dei personaggi importanti nell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore e tra questi ritorni potrebbero esserci Marta e Riccardo.

Non si esclude che i due possano rientrare a Milano in seguito alla messa sul piatto del segreto di Adelaide, che darà una svolta decisiva alle nuove trame della soap opera. Non è finita qui, perché Farnesi ha parlato anche del futuro della contessa e di Marcello.

Il Paradiso 8, Marcello cerca disperatamente Adelaide

L'attore interprete di Umberto Guarnieri ha anticipato che nell'ottava stagione potrebbe accadere di tutto.

Per quanto riguarda le puntate precedenti ha rimarcato il fatto che Adelaide non sia stata inerte davanti alla storia tra Umberto e Flora. Dopo un periodo di dolore e smarrimento, la contessa si è presa la sua rivincita con Marcello. ''Lui la cercherà disperatamente'', anticipa Roberto Farnesi, che cosa ci sarà sotto? Adelaide si metterà di nuovo nei guai o sarà costretta a lasciare Milano?

La chiave per interpretare queste parole sta nel segreto della contessa, che conosce per intero solo Marcello, e che ha promesso di non svelare a nessuno e per nulla al mondo. Dunque non resta che attendere le puntate inedite in onda a settembre.