Un posto al sole prosegue nella settimana dal 26 al 30 giugno e le anticipazioni annunciano puntate imperdibili. Mentre il ritorno di Ida darà filo da torcere a Lara, Roberto spiazzerà Marina offrendosi di lasciare Palazzo Palladini. A catturare l'attenzione del pubblico, però, sarà anche la storyline di casa Del Bue, perché Guido scoprirà chi è Bufalotto.

Anticipazioni Un Posto al sole: Mariella convinta che tra Michele e Salvatore ci sia del tenero

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 26 al 30 giugno raccontano che Mariella sarà preoccupata per Salvatore e farà di tutto per aiutarlo.

La donna si convincerà che a far battere il cuore del suo amico sia Michele che ha usato il nickname Bufalotto per non rivelare a nessuno la sua storia clandestina. Nonostante Guido cerchi di dissuadere sua moglie da questa convinzione, Mariella non potrà fare altro che notare le coincidenze che rafforzano la sua tesi. Dopo aver visto Salvatore parlare con Michele al Vulcano, Mariella non avrà più nessun dubbio e a nulla serviranno le parole di Guido. Presto, tuttavia, la verità emergerà almeno per Del Bue.

Anticipazioni settimana dal 26 al 30 giugno: Guido scoprirà la verità su Bufalotto

Nelle puntate di Un Posto al sole dal 26 al 30 giugno, Guido sarà esasperato dalle idee di Mariella. Il vigile proverà a distrarre sua moglie per distogliere i suoi pensieri dalla vita sentimentale di Salvatore, ma non è detto che ci riesca.

Il colpo di scena arriverà quando Guido, per caso al Vulcano, farà un incontro che gli farà scoprire il segreto di Salvatore. Del Bue capirà che dietro il nickname di Bufalotto si nasconde Castrese, l'insospettabile nipote di sua moglie. Le trame, non rivelano come agirà Guido dopo aver capito tutto. Se il vigile dirà tutto a Mariella, Castrese dovrà ammettere i suoi sentimenti e uscire allo scoperto.

Potrebbe anche darsi che l'uomo chieda a Del Bue di mantenere il suo segreto e in questo caso non cambierebbe niente per Salvatore.

Lara in difficoltà con Ida, Marina spiazzata da Roberto

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che i riflettori saranno puntati anche sul ritorno di Ida che darà non pochi problemi a Lara. La signora Martinelli sarà disposta a tutto pur di manipolare la madre di Tommy, ma Ida non si arrenderà così facilmente.

A casa Ferri, intanto, dopo aver trascorso una notte di passione con Roberto, Marina chiarirà che tra loro le cose non funzioneranno in futuro. Giordano rinuncerà alla difesa di Palladini, ma penserà di lasciare Napoli. Roberto non sarà affatto felice della partenza di sua moglie e pur di farla restare in città riuscirà a spiazzarla. Ferri si dirà disposto a cedere la sua casa a Marina, almeno finché la villa non sarà pronta.