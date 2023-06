Cosa succede in Un posto al sole nella settimana 3-7 luglio 2023: le anticipazioni e le trame delle nuove puntate si concentrano su Eduardo, coinvolto in un'operazione della polizia. Occasione perfetta per Alberto, che mette alle strette Clara.

Nei prossimi episodi, gli spoiler Upas svelano poi che Lara prenderà una decisione inaspettata che riguarda Ida, approfittando della crisi tra Roberto e Marina. Tutto sta per cambiare.

Anticipazioni di Un posto al sole 3-7 luglio 2023: Clara pressata da Alberto

Nel dettaglio le anticipazioni di Un posto al sole della prima settimana di luglio raccontano che la relazione tra Clara ed Eduardo verrà messa in crisi da un evento inatteso.

Il fratello di Rosa sarà coinvolto in un'operazione di polizia. Alberto lo verrà a sapere e non perderà tempo per pressare Clara sul suo futuro e quello del loro piccolino.

Clara sarà quindi costretta a fare una scelta e la sua relazione appena nata con Eduardo, che le ha fatto tornare il sorriso dopo tanto tempo, sarà in bilico.

Clara torna con Alberto Palladini?

Non si sa ancora cosa deciderà di fare Clara, ma sappiamo che Alberto la metterà in grande difficoltà, putando sul fatto di farla sentire in colpa per la sua sicurezza e quella del piccolo Federico.

La situazione di Eduardo sarà ostica e Giulia, anche se involontariamente, finirà per far sentire in colpa la povera Rosa. A proposito della signora Poggi, accorcerà le distanze con Luca.

Marina e Roberto saranno sempre più in crisi e Lara ne approfitterà. Tuttavia, l'ostinazione di Ida di riportare Tommy in Polonia la preoccuperà molto e così prenderà una decisione alquanto insolita.

Upas spoiler 3-7 luglio: Lara spiazza Ida

Come raccontano le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 3 al 7 luglio su Rai 3 rivelano che Lara avrà un'altra delle sue idee.

Per non far sì che Ida porti via Tommy, le proporrà di lavorare a casa sua come baby sitter. Roberto, nonostante lo strano comportamento di Lara, non immaginerà che dietro i suoi magheggi ci sia un piano folle già architettato da tempo.

Intanto, Renato verrà dimesso dall'ospedale dopo il malore che lo ha costretto al ricovero.

Rossella sarà affranta per il trattamento ricevuto da Luca e metterà in ansia Michele e Silvia. Il suo nervosismo inciderà anche nella relazione con Crovi, già in bilico.

Infine, Viola non riuscirà a lasciarsi andare con Eugenio e si allontanerà sempre di più da lui, capendo di non essere felice. Anche questa relazione è arrivata al capolinea?

Ricordiamo che Upas va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 circa e che la soap opera può essere vista sia in diretta streaming che in replica sul portale RaiPlay.