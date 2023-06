In arrivo trame imperdibili per la soap opera La Promessa in onda su Canale 5. Jana ha incontrato Curro, intuendo che sia il fratello scomparso tanti anni fa. Nel frattempo Cruz non rinuncerà a festeggiare il suo compleanno in grande stile e pur di non perdere il prestigio sociale, arriverà a vendere di nascosto un prezioso gioiello appartenuto alla sua famiglia.

Simona, invece, svelerà il suo segreto. Questo e molto altro nelle nuove puntate La Promessa.

La Promessa, anticipazioni delle prossime puntate su Canale 5

Cruz non vorrà perdere il suo lustro e così deciderà di vendere una costosissima spilla per trovare i soldi necessari a finanziare il suo maestoso compleanno.

Intanto il giovane Curro continuerà a rendere la vita impossibile a Jana, che sopporterà le sue ingiustizie con tanto dolore.

Leonor deciderà di rivelare al barone la sua relazione con Mauro, facendolo infuriare. Non sarà l'unico colpo basso per Juan, visto che nelle prossime puntate Jana scoprirà una inaspettata verità sul barone. Di cosa si tratta?

Nel frattempo Manuel ritroverà per puro caso l'anello nuziale di Tomas nella camera da letto che condividerà la prima notte di nozze con Jimena. Il giovane informerà subito Funes, sperando che questa scoperta possa dare la spinta giusta alle indagini sulla morte del fratello.

Cruz verrà tormentata dai suoi tanti segreti

Il personaggio di Cruz avrà un ruolo determinante nelle prossime puntate de La Promessa.

Verranno a galla inaspettati retroscena del suo passato che la legano sia alla madre di Jana che al fratello Curro, che lasceranno i telespettatori senza fiato.

A tutto ciò si aggiungerà il fatto che Petra verrà obbligata a tenere nascosta la vendita della preziosa spilla per ottenere i soldi necessari alla festa di compleanno di Cruz.

Cosa succederà quando Alonso lo verrà a sapere? È stata la stessa Cruz a obbligare Manuel a sposare Jimena per tentare di risolvere la drammatica situazione economica della famiglia. Sapere che ha venduto un gioiello così costoso per un suo sfizio la metterebbe in grossi guai.

Simona confesserà il suo segreto nelle nuove puntate La Promessa

Nella cucina de La Promessa accadranno strani fatti e svelare l'arcano sarà Simona, certa che il cuoco misterioso sia Lope. Tra i due ci sarà un acceso confronto e Lope la metterà alle strette, volendo sapere cosa si celi dietro le false lettere dei suoi figli. La tensione sarà altissima.

Non avendo altra possibilità, Simona finalmente racconterà a Lope tutta la verità sulla falsa corrispondenza con i figli. Anche se non sarà facile, per la cuoca si rivelerà un sollievo il confessare una verità nascosta per così tanti anni.