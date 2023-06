Cambio programmazione sulla Rai nel prossimo autunno. Le novità riguarderanno l'appuntamento con Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, premiato dal pubblico con ottimi risultati d'ascolto.

Riconferma in arrivo per Il Paradiso delle Signore 8: la seguitissima soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi tornerà in onda dal prossimo settembre nella fascia del primo pomeriggio.

Slitta il ritorno di Ballando con le stelle 2023: cambio programmazione Rai autunno

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo autunno, prevede uno slittamento per Ballando con le stelle.

Lo show condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli è confermato nel palinsesto della tv di Stato, ma il debutto non è previsto a settembre bensì ad ottobre.

La prima puntata dello show che, anche quest'anno prevede la presenza di concorrenti famosi pronti a mettersi in gioco con il ballo, andrà in onda il 21 ottobre in prime time.

Tra fine settembre e ottobre, invece, ci sarà spazio per la messa in onda di alcuni speciali di Reazione a catena in prime time condotto da Marco Liorni e per una partita della Nazionale Italiana, valida per la qualificazione ai prossimi Europei.

Reazione a catena si allunga nel preserale di Rai 1: cambio programmazione autunno

Il cambio programmazione Rai del prossimo autunno, inoltre, prevede un prolungamento per Reazione a catena anche nella fascia del preserale.

Il game show, infatti, quest'anno andrà avanti regolarmente fino a fine dicembre, conquistando così ben sei mesi di programmazione ininterrotta sulla rete ammiraglia Rai.

Di conseguenza, slitta il ritorno in video de L'Eredità: il quiz preserale condotto quest'anno da Flavio Insinna, tornerà in onda solo dal prossimo gennaio 2024 con le nuove puntate inedite.

Il Paradiso delle signore 8 al posto di Sei Sorelle: cambio programmazione Rai autunno

Tra i titoli confermati nella prossima stagione televisiva Rai, spicca anche Il Paradiso delle signore 8. La fortunata soap opera del pomeriggio, con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, sarà in onda regolarmente nella fascia del primo pomeriggio.

Le nuove puntate sono attualmente in fase di ripresa: gli attori sono già tornati sul set per girare gli episodi che andranno a comporre la nuova stagione 2023/2024 della soap.

Tuttavia, per vedere in onda gli episodi inediti di questa ottava serie, bisognerà attendere metà settembre, quando riprenderà la consueta programmazione pomeridiana. E, a quel punto, Il Paradiso delle signore riprenderà il posto della soap Sei Sorelle nel daytime di Rai 1.