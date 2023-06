Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana che va dal 12 al 16 giugno 2023 rivelano che ci sarà spazio per un po' di sorprese e colpi di scena.

Spazio in primis al ritorno in città di Marina che, dopo un periodo di assenza, sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita familiare e prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Occhi puntati anche su Rossella: la ragazza si ritroverà ai ferri corti con Riccardo e si mostrerà sempre più vicina a Nunzio.

Roberto affronta il ritorno di Marina: anticipazioni Un posto al sole 12-16 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole al 16 giugno 2023, rivelano che Lara ne approfitterà sempre più per avvicinarsi al suo ex Roberto e cercare così di conquistare un ruolo importante all'interno della sua vita.

La perfida Martinelli, però, è ignara del fatto che Ida non è andata via definitivamente da Napoli. La vera mamma di Tommaso ha fatto credere a Lara di voler rinunciare al suo bambino e andare via dalla città, ma così non sarà e ben presto rimetterà nuovamente piede a Napoli.

Come se non bastasse, in queste nuove puntate della soap opera, ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Marina Giordano.

Marina caccia via Roberto Ferri: anticipazioni Un posto al sole 12-16 giugno

Dopo un periodo di assenza, la dark lady della soap rimetterà piede a Napoli: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Marina si ritroverà subito ai ferri corti con Roberto Ferri, complice la delicata situazione che stanno vivendo per colpa delle ingerenze di Lara.

Le cose tra Marina e Ferri non andranno affatto nel verso giusto: la donna, infatti, si ritroverà a prendere una drastica decisione che finirà per stravolgere la sua stabilità matrimoniale con Ferri.

Nel corso dei prossimi episodi della soap Marina deciderà di cacciare via di casa Roberto: una frattura clamorosa tra i due, che potrebbe segnare per sempre la fine del loro neonato matrimonio.

Rossella bacia Nunzio: anticipazioni Un posto al sole 12-16 giugno

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 16 giugno 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Niko.

Il giovane avvocato, dopo aver visto il feeling speciale tra Manuela e Costabile, deciderà di fare un passo indietro e rinunciare così alla ragazza.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera ambientata a Napoli, rivelano che ci sarà spazio anche per un bacio inaspettato tra Rossella e Nunzio.

Nonostante la sua relazione con Riccardo, Rossella si lascerà andare col giovane Nunzio, salvo poi pentirsi di quel bacio che non la lascerà indifferente.