Un posto al sole continua con nuove puntate e presto l'attenzione tornerà sul personaggio di Nunzio. Dopo qualche settimana in disparte, il figlio di Franco tornerà protagonista e non si esclude che possa esserci un avvicinamento con Rossella, così come molti fan della soap partenopea sperano da tempo. I due amici potrebbero scoprire di provare un sentimento diverso.

Prossime puntate Un posto al sole: Nunzio potrebbe tornare a pensare all'amore

Le prossime puntate di Un posto al sole potrebbero tornare sulla vita sentimentale di Nunzio. Il figlio di Franco ha avuto una vita abbastanza movimentata nell'ultimo anno a causa della fine della storia con Chiara e dei guai con Alice.

La nipote di Marina ha dato del filo da torcere a Nunzio, che dopo averla rifiutata è stato accusato di violenza, ma presto le cose potrebbero cambiare. Dopo un periodo decisamente sfortunato, per Nunzio chef tornerà l'amore e non si esclude che la fortunata possa essere Rossella Graziani.

Nunzio e Rossella: un'amicizia che dura da una vita

L'amicizia tra Rossella e Nunzio dura da molti anni, ma nell'ultimo periodo il pubblico non ha potuto fare a meno di notare una forte intesa tra i due. Ad accorgersene è stato anche Riccardo Crovi, che ha voluto mettere le cose in chiaro con la fidanzata, manifestandole la sua gelosia. Sebbene Rossella sia impegnata, nelle puntate future non si esclude un avvicinamento con Nunzio, anche perché con Riccardo le cose non andranno bene.

Il dottore continuerà ad avere un umore piuttosto altalenante, e tra lui e Rossella potrebbe arrivare l'ennesima crisi. Se la storia con Crovi dovesse finire, la ragazza correrebbe a confidarsi con Nunzio e per loro potrebbero non esserci più ostacoli.

Rossella e Nunzio potrebbero diventare la nuova coppia di Un posto al sole

Nunzio Cammarota e Rossella Graziani potrebbero essere una nuova coppia. Entrambi hanno avuto storie turbolente, e con la maturità potrebbero sentire il bisogno di un rapporto stabile e sereno. In molti sperano che le trame di Un posto al sole diano una possibilità a Nunzio e Rossella e presto per loro potrebbe scattare il primo inaspettato bacio.

Nel frattempo Cammarota ha rivoluzionato la sua vita, chiudendo i ponti con il passato e lasciandosi alle spalle la dolorosa storia con Chiara Petrone. Il ragazzo inoltre, grazie a un prestito di Michele, è diventato socio del Caffè Vulcano e in questo periodo della sua vita manca solo una ragazza con cui costruire qualcosa. Rossella, invece, proseguirà tra alti e bassi la sua relazione con il dottor Crovi, ma il medico si è spesso rivelato troppo instabile per una ragazza con i piedi per terra come lei.