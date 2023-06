La soap Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. L'episodio, andato in onda martedì 27 giugno, ha diviso gli spettatori in merito alla decisione di Luca di affiancare Rosella un medico più esperto, nel suo periodo di formazione. Gli spettatori si sono spaccati tra chi ritiene la sua una scelta saggia e ben ponderata e chi pensa che sia un gesto dovuto, in modo più o meno diretto, alla sua malattia.

Luca De Santis è profondamente cambiato

È risultato chiaro sin da subito che il rientro di Luca De Santis non rappresentasse un semplice omaggio ad un protagonista storico.

Il nuovo primario si è trovato infatti al centro di un arco narrativo molto intenso e drammatico che lo vede malato e disilluso di fronte agli eventi della vita.

Il primo dottore di Palazzo Palladini è sempre stato un personaggio molto tormentato, ma riusciva sempre ad essere gentile e rassicurante con tutti. Si può notare come, in parte, Luca sia rimasto lo stesso, ma indubbiamente l'uomo è cambiato. Luigi Di Fiore sta restituendo agli spettatori una visione del suo personaggio molto più matura e pragmatica di quella che appariva nelle prime stagioni di Upas.

Un posto al sole: lo scontro tra Rossella e Luca

Tralasciando la questione malattia per un attimo è giusto concentrarsi sulle motivazione che hanno spinto Luca a demansionare Rossella (Giorgia Gianetempo).

Risulta ovvio che il nuovo primario non abbia agito in preda alla confusione della malattia né tantomeno per vendetta verso Michele, ma allora perché questo astio verso Rossella (Giorgia Gianetiempo)?

Risulta probabile che Luca riveda nel candore e nell'approccio gentile di Rossella, se stesso da giovane. Anni di lavoro e drammi personali hanno indurito l'uomo che sembra voglia mostrare alla dottoressa quanto sia difficile questo lavoro ed assicurarsi che la giovane non crolli sotto il peso dei sensi di colpa.

Molto interessante è stata una frase che Luca ha rivolto a Rossella :"Mi rendo conto che il fatto che io e tuo padre siamo molti amici ti possa portare a rivolgerti nei miei confronti con una certa disinvoltura. Ti voglio ricordare che, qui dentro, il primario sono io e tu sei una specializzanda, per cui non sono tenuto a giustificare le mie scelte con te" quasi a rimarcare quanto sia dura la vita ed in particolare questa professione.

La questione Renato non ha un gran valore. Errori simili si possono compiere, ma probabile che Luca non abbia apprezzato la reazione della ragazza che si è lasciata coinvolgere emotivamente in modo eccessivo da tale evento, mentre ad aspettarla ci saranno prove ben più dure. Ironicamente Luca sembra avere minori problemi con il dottor Crovi, un medico arrogante ma sicuramente molto forte e deciso caratterialmente.

Un posto al sole: una nuova sfida per la dottoressa Graziani

Tralasciando la questione caratteriale è giusto anche chiarire che, dal punto di vista professionale, la scelta di Luca è inattaccabile. Rosella ha iniziato a lavorare solo nel 2021 in corsia ed attualmente è una specializzanda.

Tralasciando la simpatia che gli spettatori hanno per il personaggio, questo è un dato di fatto.

Ornella ha fatto giustamente notare come, la carenza di personale, porti gli ospedali a mettere subito in prima linea medici e infermieri tirocinanti mettendo l'accento su un'altra questione molto spinosa.

In ogni caso lo "scontro" tra Rossella e Luca si preannuncia molto interessante e, alla fine di questa vicenda, probabile che Ross ne uscirà più forte di prima.