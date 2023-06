Nelle prossime puntate di Terra Amara, il pubblico farà la conoscenza di Fikret, nipote di Fekeli e figlio illegittimo di Adnan Yaman. Il giovane giungerà inaspettatamente a Cukurova e porterà non poco scompiglio, visto che vorrà vendicarsi di Demir per i torti subito in passato. Per attuare il suo piano di vendetta, Fikret avrà bisogno di aiuto. Lo troverà in Umit, la nuova dottoressa.

In Terra amara arriva Fikret, il nipote che Fekeli non vedeva da tempo

Il pubblico di Canale 5 continua ad appassionarsi alle vicende di Terra amara, giunta ormai alla terza stagione.

Nelle puntate che andranno in onda a breve su Mediaset, i telespettatori faranno la conoscenza di un nuovo personaggio. Si tratta di Fikret Fekeli, il nipote di Ali Rahmet. Il giovane giungerà inaspettatamente a Cukurova e coglierà di sorpresa anche Fekeli, visto che non aveva più notizie del nipote da molto tempo. Fikret ha sempre vissuto in Germania e, a seguito di alcuni problemi con alcuni soci d'affari, é stato costretto a scappare. Per questo, ha pensato bene di rifugiarsi a casa del facoltoso zio. Ma non sarà l'unico motivo.

Fikret è anche il fratellastro di Demir: colpo di scena a Terra amara

Ben presto, i telespettatori di Terra amara scopriranno che la new entry non solo è nipote di Fekeli ma anche il fratellastro di Demir Yaman.

Fikret infatti, é figlio illegittimo di Adnan senior, il padre di Demir. Il suo arrivo in paese non avverrà per caso. Fikret avrà in mente qualcosa di preciso, ovvero, vendicarsi della famiglia Yaman per tutti i torti subiti nella sua vita. Non é chiaro se Hunkar e Demir fossero già a conoscenza dell'esistenza di un figlio illegittimo di Adnan Yaman o se ne verranno a conoscenza solo nel momento in cui si presenterà a Cukurova il giovane Fikret.

Fikret vuole vendicarsi di Demir: spoiler Terra amara

Di certo, questo nuovo personaggio movimenterà ancor di più le trame di Terra amara. Scorrendo le anticipazioni si viene a sapere che Fikret non giungerà solo in città. Con lui anche una giovane donna di nome Umit. Fikret la vorrà coinvolgere nel suo piano di vendetta contro Demir.

Con il passare delle puntate, si scoprirà che Umit avrà il compito di far innamorare Demir per poi incastrarlo. Fikret, in questo modo, non solo vorrà vendicarsi del fratellastro, ma vorrà prendersi ciò che gli sarà stato negato per tutta la sua vita. Riuscirà nel suo intento? Oltre a questo, avverrà anche qualcosa di più inaspettato per il pubblico di Terra amara. Mujgan, infatti, non resterà insensibile al fascino del nuovo arrivato e perderà la testa per lui. Per saperne di più, non resta che seguire i prossimi episodi di Terra amara. Si ricorda che la soap tv turca va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 ad esclusione del sabato, a partire dalle 14.10.