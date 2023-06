Continuano ad appassionare le vicende dei protagonisti di Un posto al sole. L'amata serie italiana non smette di riservare colpi di scena ai suoi telespettatori. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 13 al 16 giugno, rivelano che Marina farà il suo ritorno a Napoli. Non mancheranno gli scontri tra la donna e Roberto, dato che Marina riuscirà a scoprire quanto accaduto in sua assenza. Niko invece, nonostante si sia invaghito di Manuela, deciderà di prendere le distanze da lei dopo averla vista insieme a Costabile.

Spoiler Un posto al sole, nuovi appuntamenti: Roberto tenta di salvare il suo matrimonio con Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara sarà all'oscuro delle vere intenzioni di Ida. La mamma di Tommy infatti, intenderà far ritorno a Napoli, ma alcuni piccoli imprevisti ritarderanno il suo arrivo. Lara approfitterà di una nuova ricorrenza familiare per avvicinarsi sempre di più a Roberto, ma di li a poco farà il suo ritorno Marina. Tra la Giordano e Ferri ci sarà un grosso scontro. Roberto sarà il più interessato a chiarire le cose e salvare il suo matrimonio. Dall'altro lato però, grazie alla sua curiosità, Marina scoprirà quanto avrà combinato Ferri in sua assenza e prenderà così una decisione inaspettata.

La donna caccerà di casa Ferri. Lara invece, in partenza per Capri con il figlio, dovrà fare i conti con un arrivo improvviso a Napoli, che potrebbe intralciare tutti i suoi piani.

Mariella deciderà d'invitare Cerruti e Castrese, nella speranze che quest'ultimo sia disposto a fare coming out. Cresceranno i dubbi di Mariella nei confronti di Sasà, che secondo lei potrebbe nascondere qualcosa.

La donna inoltre, continuerà a chiedersi chi si celi dietro l'identità di Bufalotto.

Renato chiede ospitalità ad Otello per evitare Giulia

Tra Giulia e Luca sembrerà crescere sempre di più l'intesa e la cosa infastidirà e non poco, Renato. Da un lato, De Santis si ritroverà a dover fare i conti con i pregiudizi legati alla sua malattia.

Renato invece, per evitare Giulia, chiederà ospitalità ad Otello.

Nunzio si ritroverà nel bel mezzo di un momento nostalgico e deciderà di contattare Chiara. In seguito, il giovane si ritroverà a baciare Rossella. Anche se il bacio non li avrà lasciati indifferente, i due decideranno di far finta di niente e ritornare alla vita di sempre.

Ornella avvertirà parecchia nostalgia per il suo lavoro, ormai cambiato. Rossella e Riccardo continueranno ad essere in contrasto per i loro differenti rispettivi modi di vedere le cose. Ornella però, cercherà di far riflettere Rossella su un aspetto importante del ragazzo.