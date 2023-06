Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci saranno importanti novità per Lara e Ida. Quest'ultima si mostrerà determinata a riprendersi suo figlio il che porterà Martinelli a considerarla come un pericoloso nemico da eliminare.

Nel frattempo, sullo sfondo, si assisterà alla vendetta di Marina, ma la sensazione è che le vicende di questi quattro personaggi siano destinate a intrecciarsi.

Upas, anticipazioni: Ida determinata a riprendersi suo figlio

Dopo essere scampata ad un tentativo di violenza carnale, Ida (Marta Anna Borucinska) è tornata a Napoli, determinata a riprendersi Tommaso.

La donna però non ha fatto in tempo a incontrare Lara (Chiara Conti) che è partita per Ischia assieme al bambino.

Le anticipazioni svelano che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) raggiungerà Martinelli a Ischia, dove i due si godranno una splendida giornata assieme. Tutto insomma sembrerà procedere bene per Lara, ma la situazione presto cambierà.

Un posto al sole: Marina porta avanti la sua vendetta contro Roberto

Nelle prossime puntate di Un posto a sole, Marina (Nina Soldano) deciderà di fare causa a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e sceglierà come suo legale Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Questo sviluppo si rivelerà molto positivo per Lara, ma presto la fortuna volgerà le spalle alla donna.

Le anticipazioni rivelano infatti che Ferri e sua moglie saranno travolti nuovamente dalla passione. Tale evento segnerà una sconfitta per Lara, ma in realtà non sarà il peggiore dei suoi problemi.

Lara vuole sbarazzarsi di Ida

Anche se Roberto e Marina dovessero tornare assieme Lara potrebbe sempre giocarsi la carta Tommaso, per restare una presenza costante nelle loro vite.

Presto però Ida tornerà per riprendersi il bambino e questa volta la ragazza abbandonerà l'atteggiamento dimesso e timoroso che l'aveva finora contraddistinta, mostrandosi invece molto determinata e battagliera.

Lara capirà subito che la giovane è cambiata e che a nulla varranno i tentativi di manipolarla o corromperla. Martinelli, per la prima volta, vedrà Ida come una rivale temibile e pericolosa ed è per questo che deciderà di sbarazzarsene.

Non viene aggiunto altro, ma risulta probabile che Lara possa arrivare a fare del male alla ragazza pur di eliminarla dalla sua vita. Del resto è risultato ormai chiaro che Martinelli non si faccia scrupoli quando si tratta di Ferri. Nel frattempo Ida potrebbe però trovare un sostegno inaspettato in Roberto e Marina qualora dovessero scoprire la verità.