Tra i personaggi che sono rimasti nel cuore dei fan di Un posto a sole ci sono senza dubbio Andrea Pergolesi e Carmen Catalano. Proprio sul set della soap partenopea i due attori, Davide Devenuto e Serena Rossi, si sono conosciuti e innamorati. Adesso, dopo 15 anni d'amore, hanno deciso di sposarsi con una cerimonia riservatissima, a Roma.

Nozze riservate e a sorpresa per Serena Rossi e Davide Devenuto

L'amore tra Serena Rossi e Davide Devenuto dura da 15 anni ed è nato sul set di Un posto al sole. I due personaggi nel 2008 erano presenze fisse nel cast della soap di Rai 3, ma tra i due attori non correva una grande simpatia, nonostante il copione prevedesse una piccola liason tra loro.

Dopo poco tempo, però, Serena e Davide hanno iniziato a frequentarsi e si sono innamorati. La loro storia d'amore ha dato vita anche a Diego che con i suoi genitori ha festeggiato il grande giorno. Per i due attori le nozze non erano una priorità, ma nel 2019, in un'intervista con Mara Venier a Domenica In è arrivata la proposta ufficiale. Mentre Serena Rossi era ospite del salotto di Rai 1 per parlare del biopic su Mia Martini, è arrivata la telefonata in diretta di Davide Devenuto che ha chiesto davanti a tutti la mano della sua fidanzata. I tanti impegni di Serena Rossi e Davide Devenuto hanno poi reso inevitabile rimandare le nozze, ma alla fine sono arrivati i fiori d'arancio.

Serena e Davide si sono detti sì davanti a pochi intimi

La cerimonia di nozze per Davide Devenuto e Serena Rossi è stata semplice e con pochi intimi. L'attrice ha scelto un abito bianco, elegante e raffinato, ma con una linea morbida. Lo sposo, invece, ha optato per un look più comodo, con una t-shirt bianca sotto il vestito blu e delle sneakers ai piedi.

Il piccolo Diego, nato nel 2017, invece, ha indossato un'elegante camicia bianca. L'esclusiva delle immagini del giorno del matrimonio è del settimanale Diva e donna che ha pubblicato in anteprima le foto degli sposi e dei pochi invitati. Come da tradizione, la sposa aveva tra le mani il bouquet, circondata dagli affetti più cari.

I due sposi non hanno lasciato trapelare nessuna notizia sul loro matrimonio che è stato reso noto soltanto dopo le nozze.

Carmen Catalano e Andrea Pergolesi ancora nel cuore dei fan di Un Posto al sole

Il grande pubblico ha conosciuto per la prima volta Serena Rossi e Davide Devenuto a Un posto al sole. Lei vestiva i panni di Carmen Catalano, una ragazza ingenua e solare che amava cantare e che ha trovato l'amore con Filippo. La storia di Carmen è stata interrotta da una tragedia che ha colpito lei e suo marito con la perdita del loro bambino. L'attrice è uscita di scena dopo che il suo personaggio ha vissuto questo profondo dolore. Davide Devenuto, invece, ha vestito i panni di Andrea Pergolesi, un ex fotografo donnaiolo che ha messo la testa a posto conoscendo Arianna. Il personaggio è assente dal set da diverso tempo, ma non è ancora uscito ufficialmente dal cast.