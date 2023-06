Scoppia il caos sulle nuove coppie di Temptation Island, il Reality Show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in programma da lunedì 26 giugno su Canale 5.

Alcuni dei protagonisti che sono stati annunciati sulla pagina Instagram del reality show non hanno convinto i fan social, i quali hanno riconosciuto anche dei volti che in passato avrebbero partecipato già ad altre trasmissioni televisive.

Scoppia la polemica su Temptation Island: Alessia e Davide nel mirino

La presentazione delle prime coppie in gara a Temptation Island 2023 ha scatenato un vespaio di critiche e polemiche.

È questo il caso di Alessia e Davide: dopo aver tradito il suo fidanzato, la ragazza ha scelto di mettere alla prova la sua storia d'amore per capire se portare avanti questa relazione oppure mettere un punto definitivo e andare oltre.

"Quando la guardo negli occhi c'è sempre una persona che ti ha tradito", ha dichiarato Davide nella clip di presentazione.

Tuttavia, in questo caso, a destare polemiche è il fatto che Alessia in passato abbia già partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra cui Forum in onda sempre su Canale 5.

'Solo finzione', i fan di Temptation Island sbottano polemici

"Questa Alessia sta sempre in tv? Ha fatto tremila programmi: è stata nel programma Take me out e in più ha fatto l'opinionista a Forum condotto da Barbara Palombelli.

Qual è il senso di far partecipare queste persone che hanno fatto già programmi e sono solo alla ricerca di visibilità e notorietà?", ha sentenziato un fan del reality show, mettendo in discussione la scelta di arruolare Alessia e il fidanzato nel cast del reality show delle tentazioni.

"È tutta finzione, questi vanno in tv non per risolvere i loro problemi d'amore, ma solo per avere visibilità e popolarità", ha sentenziato un altro utente puntando il dito contro le coppie in gara.

'Tutto falso', dubbi sulle nuove coppie in gara a Temptation Island 2023

A scatenare un'altra polemica social è stata anche la presentazione della coppia composta da Manu e Isabella. I due, appartenenti a due ceti sociali estremamente differenti, hanno scelto di mettersi alla prova per capire se sono fatti davvero per stare insieme.

Nella clip Manu sostiene di aver preso lui l'iniziativa, ma secondo una segnalazione riportata tra i commenti, sembrerebbe che il ragazzo non abbia detto la verità.

"È tutto falso, lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting insieme quel giorno). Lui guida i tram o la metro, ma è stata lei ad aver fatto la domanda con il nome di lui, solo per entrare in tv", ha raccontato un utente sui social.