In Terra Amara Fikret riuscirà finalmente a svelare il suo segreto a Demir: sono figli dello stesso padre. Una vicenda che non convincerà tanto il giovane Yaman, che crederà che Fikret stia solo calunniando Adnan Yaman. Ad ogni modo avrà la certezza di avere un altro nemico, perché Fikret sarà pronto a farlo fuori, anche se alla fine non riuscirà a sparargli. La sua vendetta però non finirà qui, perché alcuni ordigni esplosivi potrebbero aiutarlo a compiere una strage. Demir dovrà stare all'erta.

Fikret rivela il suo segreto a Demir

Fikret rivelerà a Demir di essere il suo fratellastro e da quel momento per i due inizieranno i veri problemi.

La rivelazione non avverrà in maniera pacifica: Fikret sequestrerà Demir e lo legherà, solo in questo modo potrà avere un faccia a faccia con lui. Demir, così, avrà modo di scoprire un altro lato oscuro del padre Adnan, che a quanto pare nella vita non si è mai fatto mancare niente.

Il giovane Yaman faticherà a credere alle parole di Fikret e ovviamente si arrabbierà con lui. Dall'altra parte quest'ultimo vorrà solo una cosa: che Demir ammetta che Adnan Yaman non era per niente una brava persona.

Fikret non riesce a sparare a Demir

Demir si rifiuterà di calunniare la memoria del padre e non crederà al racconto di Fikret. Verrà slegato e tra i due inizierà un'accesa lite. Se le daranno di santa ragione, fino a quando Fikret tirerà fuori due pistole: una per lui e una per Demir.

Vorrà affrontarlo a duello, ma il giovane Yaman non sarà disposto a sottostare alle condizioni del fratellastro.

Per Fikret sarà un'occasione d'oro: potrebbe finalmente attuare la sua vendetta e far fuori per sempre Demir. Gli punterà la pistola contro pronto a ucciderlo, ma alla fine Fikret non riuscirà a premere il grilletto.

Lascerà libero Demir e se ne andrà a casa, conscio di aver peggiorato solo le cose.

Il piano B di Fikret: usare degli ordigni esplosivi

Prima di andare a casa Fikret passerà per il suo ufficio, avrà bisogno di sbollire un po' la rabbia. Non sarà contento di come siano andate le cose e soprattutto di non aver ucciso Demir. Nemmeno lui riuscirà a spiegarsi la cosa, ma dentro di lui qualcosa gli ha impedito di sparare.

Ovviamente la vendetta non finirà qui: se non è riuscito a sparargli, lo farà fuori in un altro modo. Prenderà così degli ordigni esplosivi preparati in casa che custodisce in un posto segreto, come avrà intenzione di usarli? In fondo, durante il duello, ha detto a Demir: "Questo è solo l'inizio".

Il giovane Yaman, da parte sua, dovrà fare di tutto per tutelarsi, ora che sa che dietro tutti i ricatti misteriosi che ha ricevuto si nasconde la mano perfida di Fikret.