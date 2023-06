Un posto al sole continua a raccontare le vicende di Lara, che porta avanti il suo piano ai danni di Roberto Ferri. La donna, dopo aver rivisto Ida, ha avuto dei pensieri omicidi nei confronti della donna, che ha minacciato di andare alla polizia. Messa alle strette Lara ha dovuto pensare in fretta a una soluzione che mettesse tutti d'accordo e l'ha trovata. Il compromesso tra la signora Martinelli e la mamma di Ida si è raggiunto con la proposta di assumere la donna come babysitter. In questo modo Lara potrà restare con Tommaso, mentre Ida avrà occasione di trascorrere molto tempo con il figlio.

Questo accorso, però, è destinato a finire presto.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Lara assumerà Ida come babysitter di Tommy

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Ida e Lara saranno ancora al centro dell'attenzione. Ida inizierà a lavorare per Lara come babysitter e si prenderà cura del suo bambino.

Ida, tuttavia, ha già mostrato di avere instabile. Vivendo sotto lo stesso tetto, tra le due donne potrebbe esplodere una lite che farebbe degenerare tutto. Inoltre non è da dimenticare che Emilia, la babysitter che verrà licenziata per lasciar spazio a Ida, ha visto quest'ultima al parco e l'ha insospettita molto. Perdendo il lavoro e vedendo che è stata sostituita proprio dalla donna incontrata al parco, Emilia potrebbe rivolgersi a Roberto.

La ex babysitter potrebbe dire a Ferri che Ida si è avvicinata in modo sospetto a Tommaso al parco.

L'arrivo della ginecologa Picone è vicino

Il piano di Lara potrebbe avere le ore contate e presto a Un posto al sole arriverà la dottoressa Picone, l'unica che conosce il suo segreto. La ginecologa ha assistito Lara durante l'aborto e potrebbe dare problemi alla donna.

La signora Martinelli potrebbe provocare ancora una volta dei malori a Tommaso e avere bisogno dell'ospedale. Luogo in cui lei e Roberto potrebbero incontrare la dottoressa Picone, che potrebbe scoprire alcune carte importanti per destare il dubbio in Roberto. Quando Lara verrà smascherata, per lei potrebbero spalancarsi le porte del carcere.

Lara potrebbe finire presto in carcere o in una clinica psichiatrica

Lara Martinelli sta per arrivare al termine del suo piano, perché dopo aver assunto Ida come babysitter potrebbe perdere il controllo della situazione. L'arrivo della ginecologa Picone, inoltre, sarà un altro ostacolo per il progetto della donna, che presto verrà messa con le spalle al muro.

Lara potrebbe anche fare leva sulla sua pazzia e scontare la pena in un ospedale psichiatrico. In ogni caso il mese di luglio sarà decisivo per questo storia che arriverà a un punto di svolta.