Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole e per la settimana dal 3 al 7 luglio ci sarà una svolta nelle vicende di Lara. La signora Martinelli, infatti, assumerà Ida come babysitter, mettendola a tacere e guadagnando terreno con Roberto. Marina, invece, sarà sempre più lontana da suo marito. Ci sarà spazio anche per Luca che si riavvicinerà a Giulia, mentre Viola ed Eugenio saranno ancora in crisi.

Un posto al sole, anticipazioni: Marina determinata a tenere lontano Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che nella settimana dal 3 al 7 luglio ci saranno interessanti novità a casa Martinelli.

Ida sarà sempre più insistente con Lara, che vedendo la determinazione della ragazza dovrà agire subito. La donna deciderà di assumere la madre di Tommaso come babysitter: in questo modo riuscirà a tenerla a bada e a non destare sospetti in Roberto.

Il matrimonio tra Ferri e Marina, invece, sembrerà ormai compromesso per sempre, e questo farà gioire Lara, che vedrà i suoi piani procedere a gonfie vele. La signora Giordano si arrenderà di fronte a una discussione a cui prenderà parte anche Lara e sarà determinata a tenere Roberto lontano dalla sua vita.

Anticipazioni settimana dal 3 al 7 luglio: Castrese messo alle strette da Mariella

Nella settimana di Un posto al sole dal 3 al 7 luglio ci sarà spazio anche per gli altri personaggi.

Dopo aver parlato con Guido Mariella sarà sempre più sospettosa nei confronti di Castrese, che messo alle strette da sua zia capirà di non poter mentire a lungo. L'uomo prima o poi dovrà ammettere il suo amore per Salvatore, ma farà di tutto per rimandare questo momento.

Nel frattempo, tra Viola ed Eugenio la crisi sembrerà sempre più profonda dopo la breve parentesi di serenità.

I riflettori saranno puntati anche su Clara che sarà messa sotto pressione da Alberto. L'uomo, infatti, non tollererà in alcun modo la vicinanza di Eduardo al suo bambino e alla sua ex compagna.

Renato torna a casa

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nella settimana dal 3 al 7 luglio ci sarà spazio anche per Renato, che potrà tornare finalmente a casa.

Luca proverà ad avvicinarsi ancora a Giulia, mentre Rossella sarà triste per il trattamento ricevuto in ospedale dal primario. La ragazza si sfogherà con la sua nuova amica Ada, mentre Michele e Silvia saranno in ansia e preoccupati per i problemi di lavoro della loro figlia. Parlando con Ada, Rossella scoprirà che la ragazza nutre un certo interesse per Nunzio. Per questo motivo, la dottoressa Graziani penserà di fare da cupido in modo da far avvicinare i suoi due amici. Questo gesto da parte di Rossella farebbe pensare che il bacio con Nunzio per lei non sia stato poi così importante.