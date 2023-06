Nei prossimi episodi di Terra Amara la dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) farà sapere di essere di nuovo incinta dopo aver appreso l’intenzione del marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) di fuggire con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) da Cukurova.

Sua zia Behice Hekimoglu (Esra Dermancıoğlu) invece sarà vittima di un suo piano, poiché lotterà tra la vita e la morte dopo aver commissionato il suo ferimento per sfuggire alla giustizia.

Trame turche, Terra amara: Mujgan annuncia la sua seconda gravidanza, Zuleyha contro Yilmaz

Nelle puntate in onda su Canale 5 prossimamente, Mujgan attuerà un piano per far allontanare Yilmaz e Zuleyha.

Hekimoglu annuncerà la sua seconda gravidanza, dopo aver scoperto che suo marito sta progettando la fuga in Germania con i rispettivi figli e Altun. Mujgan in farmacia dirà che il suo bambino Kerem Alì avrà un fratellino in presenza della rivale Zuleyha, la quale non potrà che rimanere sconvolta dalla notizia.

A questo punto la protagonista della telenovela si scaglierà contro Yilmaz, per averle fatto credere di non avere più rapporti intimi con la moglie: l’ex meccanico negherà di essere il padre della creatura che Mujgan le ha detto di portare in grembo. Akkaya non perderà tempo per affrontare la moglie, dicendole che è impossibile che sia rimasta incinta: la dottoressa si giustificherà facendo credere al consorte di aver concepito il bambino quando lui ha bevuto un bicchiere di troppo a un evento.

Behice in gravi condizioni, Mujgan accusa Altun

A catturare l’attenzione sarà anche Behice, la quale farà di tutto per non finire in prigione con l’accusa di aver ucciso Hunkar (Vahide Perçin). A causa della signora Hekimoglu, a fare i conti con la giustizia, sarà Sevda (Nazan Kesal), l’ex amante del defunto Adnan Yaman, ma riuscirà subito a dimostrare la sua innocenza alle forze dell’ordine.

Zuleyha e Demir (Murat Ünalmış) vorranno scoprire chi è coinvolto con la morte di Hunkar mediante l’aiuto dei loro avvocati. Ben presto Altun, dopo aver sospettato che potrebbe esserci lo zampino di Behice nella scomparsa della suocera, la minaccerà dicendole: “Ti lascerò marcire in prigione”.

La zia di Mujgan intimorita dal pensiero di essere arrestata si farà ferire da un uomo su suo ordine, ma lo stesso finirà per colpirla al petto per errore.

A ritrovare Behice in pessime condizioni di salute sarà Fikret (Furkan Palalı), e dopo che la donna verrà ricoverata in ospedale, sua nipote Mujgan accuserà Zuleyha di essere la responsabile dell’accaduto.