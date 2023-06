Nelle nuove puntate di Un posto al sole Rossella ha un crollo dopo i recenti avvenimenti che hanno movimentato la sua vita. Il suo malessere viene notato da Silvia e Michele, rimasti in sordina da diverso tempo.

Luca ha deciso di far affiancare Rossella, spiegando a una dubbiosa Ornella che si tratta di una procedura di routine e non di un accanimento nei confronti di Rossella. Giustificazioni che, tuttavia, non hanno convinto la dottoressa Bruni. La situazione precipiterà nei prossimi episodi di luglio, quando la vita lavorativa in ospedale diventerà insopportabile per Ross.

A complicare il tutto, i dubbi su Crovi e i tanti pensieri su Nunzio, con il quale non si sente giudicata o sotto esame.

Puntate di Un posto al sole: Rossella crolla

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse su Rai 3 nel mese di luglio raccontano che Rossella non riuscirà a far fronte a tutta la pressione, sia sul campo sentimentale che lavorativo. Luca De Santis è il nuovo primario, ma non sembra incontrare la simpatia di nessuno, a parte Crovi, con il quale ha una grande affinità.

Luca non smetterà di pressare Rossella, che non riesce a liberarsi dai sensi di colpa nei confronti di Renato. Crovi non migliorerà la situazione, anzi: terrà una linea comune con De Santis, deludendo non poco Rossella.

L'unica persona che saprà come prenderla e farla sentire al sicuro sarà Nunzio, tanto che scatterà un altro bacio e questa volta fortemente desiderato da entrambi. Tutto questo trambusto destabilizzerà Ross, che avrà un crollo, facendo preoccupare Michele e Silvia.

Anticipazioni Un posto al sole: Alberto mette in crisi Clara

Le trame di Un posto al sole riservano molto spazio alla relazione di Clara ed Eduardo che, innamorato di lei fin da ragazzino, è al settimo cielo per averla conquistata. Arriva la felicità per la bella Clara? A quanto pare no, e per colpa di Alberto, che la mette sotto pressione dopo aver saputo che Eugenio è stato coinvolto in una operazione di polizia.

Palladini sa come far cedere la sua ex e punterà sul bene del piccolo Federico. Clara cederà, proprio ora che ha trovato un uomo capace di farla sorridere ed essere se stessa (quanto era bella 'Clarè' mentre sfilava per lui?). Insomma, staremo a vedere se Alberto le rovinerà per l'ennesima volta la possibilità di essere felice e soprattutto accettata per come è, al contrario di quando stava con lui.

Infine, nei nuovi episodi, Giulia farà sentire in colpa Rosa, anche se non con cattive intenzioni. Lara, invece, assumerà Ida come baby sitter, così da tenerla sotto controllo e non far sì che Roberto scopra tutto.