Chi c'è nel cast della prossima stagione di Uomini e donne prevista da settembre in poi su Canale 5? L'appuntamento con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi promette ancora una volta grandi sorprese e colpi di scene.

Il cast sarà in parte rivoluzionato, complice l'arrivo delle new entry che saranno pronte a tenere banco con le loro vicende sentimentali, ma ci sarà spazio anche per il ritorno di alcuni volti storici della trasmissione di Canale 5.

Il ritorno di Uomini e donne: da settembre la nuova edizione su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riparte a settembre con la nuova stagione che si preannuncia già attesissima dai fan e spettatori.

Le sorprese non mancheranno e, quest'anno, potrebbe esserci una riduzione del numero dei tronisti giovani per lasciare ulteriormente spazio alle vicende dei protagonisti del trono over.

Del resto, nel corso degli ultimi anni, le vicende delle dame e del cavalieri senior hanno appassionato sempre più il pubblico, al punto da permettere alla trasmissione di registrare picchi di ascolto che hanno superato anche la soglia dei tre milioni fissi in daytime e oltre il 30% di share.

Gemma Galgani non rischia il posto nella prossima edizione di Uomini e donne

Cosa succederà a settembre? Chi ci sarà nel cast della trasmissione di Maria De Filippi e chi no? Tra i nomi in lizza, attualmente, figura quello di Gemma Galgani che è confermata.

La dama torinese, ormai considerata un pilastro del talk show dei sentimenti di Canale 5, sarà ancora presente in studio, pronta a tener banco con le sue tormentate vicende.

Una presenza che non passerà inosservata, dato che in questi anni, Gemma è diventata uno dei volti più chiacchierati e al tempo stesso discussi tra i fan social della trasmissione.

La dama torinese è fortemente divisiva: da un lato ci sono i sostenitori che la amano e dall'altro c'è chi si dice stufo della sua presenza e vorrebbe vederla fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Pinuccia non torna, Armando rischia: chi c'è a Uomini e donne da settembre 2023

Di sicuro, nel corso della prossima stagione di Uomini e donne prevista da settembre in poi su Canale 5, non ci sarà spazio per la presenza di Pinuccia.

La dama, dopo essere stata allontanata dalla trasmissione per volere di Maria De Filippi, non rimetterà piede in studio, contrariamente a quanto avevano sperato i fan social.

Tra i nomi in bilico, inoltre, figura anche quello di Armando Incarnato: il cavaliere napoletano, tra i volti più discussi tra i fan social, potrebbe non rimettere piede in trasmissione e lasciare spazio così a new entry pronte a mettersi in gioco per trovare la propria anima gemella.