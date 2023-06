Netflix si appresta a portare sullo schermo una delle opere di fantascienza più amate degli ultimi anni: The three body problem di Liu Cixin. Con la serie tv basata sul bestseller omonimo, il colosso dello streaming ambisce a conquistare il pubblico di appassionati del genere sci-fi, affidandosi a un cast stellare e all'esperienza di importanti nomi come Rian Johnson e David Benioff. Il primo teaser della serie è stato appena rilasciato, e già promette grandi cose, grazie all'approccio originale e alla profondità filosofica dell'opera di Liu Cixin.

Netflix svela il teaser: regista, produttori e cast di grande calibro

Netflix ha svelato il primo teaser di The three body problem, la serie basata sull'omonimo romanzo di Liu Cixin, vincitore del premio Hugo e Nebula, che uscirà nel gennaio 2024. Il progetto, supervisionato dal produttore esecutivo Rian Johnson, regista di successo di film come Star Wars: Gli Ultimi Jedi e Knives Out, ha visto la partecipazione di importanti nomi come David Benioff, lo sceneggiatore Alexander Woo e il produttore esecutivo Brad Pitt. Il cast vanta volti celebri come Benedict Wong, l'attore britannico di Spy game e John Bradley insieme a Liam Cunningham dal trono di spade.

Il teaser ha già suscitato grande attenzione nel pubblico e nella critica per l'approccio originale e innovativo del regista e della troupe.

La fotografia e gli effetti speciali contribuiscono a creare un'atmosfera misteriosa e avvincente. La serie si svolge in un futuro prossimo, dove un gruppo di scienziati cinesi scopre che il sistema solare ha una terza stella che oscilla in un'orbita irregolare intorno al Sole. Questo corpo celeste sembra essere l'origine di un segnale radio: una scoperta che fa temere l'invasione di una civiltà aliena.

La filosofia e la scienza si incontrano in The three body problem

Nonostante si tratti di una serie fantascientifica, The three body problem si concentra sulle grandi domande esistenziali, inclusi il rapporto tra scienza e tecnologia, il significato dell'esistenza umana e la possibilità di vita oltre la Terra. Anche la dimensione filosofica che Liu Cixin dà alle sue opere viene esplorata nella serie.

Gli esperti della NASA sono coinvolti nella produzione della Serie TV per garantire la massima veridicità scientifica.

Con The three body problem Netflix ha puntato sulla possibilità di vita aliena e sull'esplorazione spaziale, due temi di grande interesse per i fan della fantascienza. Le aspettative per la serie sono molto alte, grazie alla capacità di stimolare il pubblico attraverso le sue tematiche filosofiche e un buon lavoro di effetti speciali.