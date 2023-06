Ida Platano provoca mostrandosi in costume sui social. L'ex volto di punta di Uomini e donne continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati e discussi tra quelli usciti dalla trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Nonostante il suo addio alla talk show dei sentimenti di Maria De Filippi assieme ad Alessandro, Ida continua a mantenere un rapporto diretto e costante assieme ai quasi 700 mila follower che la seguono su Instagram.

E, in queste ore, ha postato uno scatto che non è passato inosservato così come si è parlato delle polemiche legate al suo rapporto di amicizia con Armando Incarnato.

È vero amore tra Ida e Alessandro dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, l'avventura di Ida Platano a Uomini e donne si è conclusa quest'anno nel momento in cui la dama scelse di uscire dalla trasmissione con Alessandro Vicinanza.

I due comunicarono la loro intenzione di voler viversi questa storia d'amore lontani dai riflettori mediatici, confermando di fatto di non essere interessati alla visibilità.

Da quel momento in poi, Ida e Alessandro non si sono più lasciati: i due portano avanti questa storia d'amore che ha fatto sognare gli spettatori del talk show.

Tra viaggi e weekend con amici, Ida e Alessandro hanno dimostrato anche ai detrattori di essere fatti davvero l'uno per l'altro.

Ida si mostra in costume sui social: l'ex dama di Uomini e donne provoca i fan (Foto)

E, proprio in queste ore, l'ex dama di Uomini e donne ha postato sui social un nuovo scatto che non è passato affatto inosservato.

Ida si è mostrata in costume, pubblicando una foto decisamente provocante in cui mette in bella mostra il suo fisico curato.

Insomma, pur essendo consapevole delle possibili critiche che avrebbe attirato per questo scatto, Ida non si è fatta "frenare" dai detrattori e non ha evitato di postare il primo scatto in bikini di questa lunga stagione estiva, che la vedrà protagonista assieme al suo amato Alessandro.

Ida tace su Armando Incarnato e il loro rapporto di amicizia

Ma, in queste ore, si è parlato dell'ex volto di Uomini e donne anche per la sua amicizia speciale con Armando Incarnato.

Il motivo? Qualcuno, sui social, ha ipotizzato che Alessandro fosse geloso di questo rapporto speciale tra i due, al punto da vietare alla sua fidanzata di mettere dei like social ad Armando.

Accuse che, il cavaliere ha subito rigettato al mittente, specificando che tra Ida e Alessandro non vi è alcuna gelosia per colpa sua.

Tuttavia, nonostante il polverone mediatico di queste ore, Ida ha preferito tacere su Armando e non ha proferito parola su questa presunta gelosia da parte di Alessandro.