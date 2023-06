Maria De Filippi pronta a rivoluzionare il cast di Uomini e donne a partire dal prossimo settembre. Il talk show dei sentimenti troverà spazio nel palinsesto della nuova stagione televisiva Mediaset, come sempre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno sia le vicende dei protagonisti del trono classico che quelle del trono over.

E, in particolar modo per i volti senior, potrebbero esserci delle novità legate all'arrivo nel cast di volti nuovi.

Arrivano new entry nel cast di Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, la nuova stagione di Uomini e donne debutterà su Canale 5 a metà settembre, quando riprenderà la consueta programmazione nella fascia del pomeriggio.

Maria De Filippi sarà al timone di una nuova stagione che si preannuncia ricca di novità e cambiamenti: da settembre, infatti, ci saranno un po' di new entry nel cast del trono over.

La redazione del programma è al lavoro per scegliere nuovi volti da far entrare in scena a partire da settembre, così da poter mettersi in gioco per cercare l'anima gemella in trasmissione.

Chi ritorna nel cast di Uomini e donne: Gemma Galgani non lascia il trono over

Accanto ai nuovi ingressi nel parterre del trono over, però, ci sarà anche la riconferma di alcuni volti storici della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Una di queste è Gemma Galgani: la dama torinese non uscirà di scena dal cast del talk show e continuerà ad essere uno dei volti di spicco della prossima edizione.

Del resto, in una delle sue ultime interviste, Gemma non ha nascosto il fatto che non intende arrendersi e desidera continuare a cercare la sua anima gemella.

La dama, inoltre, ha svelato che non accetterebbe mai di partecipare ad un reality show: nel suo futuro, quindi, non c'è spazio per il Grande Fratello Vip o l'Isola dei famosi, dato che la Gemma intende "restare fedele" alla trasmissione di Maria De Filippi.

Roberta Di Padua potrebbe uscire di scena dal cast di Uomini e donne 2023/2024

E poi ancora, tra i volti in bilico nella prossima edizione di Uomini e donne, spiccherebbe quello di Roberta Di Padua.

La dama napoletana, infatti, potrebbe non rimettere piede in trasmissione a settembre dopo che in queste ore si vocifera di un suo possibile flirt con Andrea Foriglio, il giovane pretendente di Nicole Santinelli, verso il quale aveva dimostrato un grande interesse.

A quanto pare, infatti, i due si starebbero frequentando fuori dalla trasmissione Mediaset e questo metterebbe in discussione la presenza della dama napoletana nella prossima edizione del talk show, in onda come sempre da settembre in poi su Canale 5.