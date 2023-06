Nella puntata del 18 giugno di Terra Amara Demir e Üzüm hanno stretto un patto: la bambina ha promesso di non rivelare dove ha visto Adnan e Leyla. Üzüm manterrà il segreto? Assolutamente no. Le sfuggirà con Hünkar qualcosa in merito a Demir e una donna che ha abbracciato. La signora Yaman crederà che il figlio abbia un'amante, così vorrà vederci chiaro.

Hünkar come una nonna per la piccola Üzüm

La piccola Üzüm riuscirà a compiere un piccolo traguardo: frequentare la scuola. Tutti saranno felici per lei, non solo Saniye e Gaffur, ma anche la signora Hünkar, che le comprerà tutto il necessario.

Dopo aver fatto delle spese si fermeranno in un bar per un dolce.

Hünkar sarà orgogliosa della bambina, anche perché la considera una nipote come Adnan e Leyla. Üzüm, invece, dirà di essere molto amica di Demir e in quanto amica sta custodendo al meglio il suo segreto.

Üzüm svela il segreto di Demir

Una sera, mentre Hünkar aiuterà Üzüm a fare i compiti, verrà fuori il nome di Adnan. La nonnina, in preda alla confusione, dirà alla figlia che deve divorziare dal marito, visto che sta sempre con quell'altra donna. La bambina ascolterà il discorso e chiederà a Hünkar: "Ma quella donna diventerà la nuova madre di Adnan?".

Hünkar capirà che la bambina sa qualcosa, allora la piccola le dirà di aver visto Demir abbracciare un'altra.

Hünkar crederà che il figlio abbia un'amante, così chiederà a Üzüm di indicarle il luogo dove si è recato Demir, visto che i bambini sono insieme a questa donna.

Hünkar delusa dal tradimento di Demir

Hünkar e Üzüm si metteranno in viaggio. Arrivate a destinazione la signora lascerà la bambina in macchina con l'autista ed entrerà per cercare Demir.

Quando ce l'avrà davanti gli dirà: "Sei un uomo senza vergogna e onore. Prima dici che sei innamorato di Züleyha e poi vai con le altre?".

Lui le ribadirà che sta fraintendendo la situazione e dietro le spalle di Hünkar arriverà lei, l'ex amante del marito Adnan: Sevda. Sarà così che Hünkar scoprirà il segreto di Demir e non riuscirà a credere ai suoi occhi, è il peggior tradimento che il figlio le potesse fare.

La signora prenderà i bambini e se ne andrà via, intimando al figlio: "Non farti vedere più".

Züleyha ritrovata priva di sensi

Intanto a Villa Yaman, contemporaneamente, si vivrà un altro dramma. Züleyha verrà scarcerata, ma Demir l'accoglierà in casa come nuovo membro del personale di servizio. Una sera la ragazza sparirà nel nulla e tutti crederanno che Demir possa averle nuovamente fatto qualcosa di brutto.

Züleyha verrà ritrovata priva di sensi in mezzo al bosco: in un primo istante sembrerà morta, ma in realtà il suo cuore batte. Verrà trasportata urgentemente in ospedale, cosa le sarà successo?