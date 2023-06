Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

Negli episodi di Upas in onda da lunedì 5 a giovedì 8 giugno Clara non tollererà il comportamento di Alberto e deciderà di tenerlo lontano dalla sua vita. Eduardo però si avvicinerà a lei. Inoltre Niko vorrà riavvicinarsi a Manuela ma dovrà fare i conti con Costabile, mentre Luca confesserà a Michele i suoi problemi di salute.

Clara vuole tenere Alberto lontano dalla sua vita

Nella puntata di Un posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 5 giugno, Alberto sfrutterà un appuntamento di lavoro per riavvicinarsi a Diana.

Intanto Clara sarà combattuta in merito ai sentimenti che prova per Palladini e troverà il conforto in Eduardo. Giulia si renderà conto di non essere più la giovane donna di un tempo e quindi sarà propensa a non considerare quello che sente nei confronti di Luca.

Nell'episodio di martedì 6 giugno, Ornella ha la seria preoccupazione che il rapporto tra Eugenio e Viola sia tutto meno che idilliaco, come invece sperava. Un'offerta di lavoro di Filippo rivolta alla donna potrebbe far sembrare la cosa abbastanza realistica. Dal canto suo, Nicotera potrebbe trovare la vicinanza di una sua collega. In tutto questo Clara sarà amareggiata per il comportamento di Alberto e mediterà di tenere distante l'uomo dalla sua vita.

Per Eduardo sarà la grande occasione per giovarsi della situazione a suo favore.

Ida comunica a Lara l'intenzione di lasciare Napoli

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 7 giugno, Michele racconterà a Luca di avere rinvenuto la confezione dei suoi medicinali e che quindi è a conoscenza delle sue condizioni di salute.

Intanto Filippo comprenderà le necessità manifestate da Viola e quindi farà dei cambiamenti alla sua offerta lavorativa. Inoltre Rosa capirà che tra lei e Clara c'è una siderale distanza di vedute su molti aspetti. Curcio invece si adopererà per trovare un lavoro, ma Eduardo verrà a conoscenza della cosa.

Nella puntata di giovedì 8 giugno, Niko inizierà a interessarsi a Manuela.

Tra i due però si metterà in mezzo Costabile, il quale si è particolarmente avvicinato nell'ultimo periodo alla donna. Il giovane avvocato non gradirà l'affinità creatasi tra i due. Nel frattempo Luca confesserà a Michele il suo male. In seguito De Santis comincerà il primo giorno da primario in ospedale e aiuterà Corvi a prendersi una rivalsa contro Ornella. In tutto questo Giulia si sarà arresa a trascorrere le sue giornate da sola ma avrà modo di vedere una persona. Martinelli invece sarà contenta, in quanto Ida le ha comunicato l'intenzione di lasciare la città.

Infine venerdì 9 giugno non andrà in onda la puntata, in quanto su Rai 3 sarà trasmessa in diretta da Parigi la Diamond League.