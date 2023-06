Beautiful continua a sorprendere i telespettatori con colpi di scena e l'ultimo in ordine di tempo è arrivato senza dubbio con la morte di Finn. Il marito di Steffy si è recato al Giardino sorprendendo sua madre che puntava una pistola contro sua moglie e le ha fatto da scudo. Mentre Steffy è stata portata in ospedale in gravi condizioni, Finn è stato dichiarato morto. Ma è davvero così? Presto il pubblico scoprirà che il certificato di morte del medico è stato falsificato per un piano di Li, la sua madre adottiva.

Anticipazioni Beautiful: Li falsificherà il certificato di morte di Finn

Le anticipazioni di Beautiful provenienti dagli Stati Uniti annunciano che presto ci saranno grandi sorprese per gli ammiratori di Finn. Nelle puntate adesso in onda in Italia, il medico è stato dichiarato morto dai soccorritori. Sheila ha sparato a Steffy, ma Finn ha fatto da scudo a sua moglie ed è stato raggiunto da un proiettile che non gli ha dato scampo. A Beautiful, però, tutto può succedere e presto si scoprirà che la morte di Finn è stata solo una messa in scena e il protagonista è ancora vivo e vegeto. Tutto farà parte di un piano di Li, la sua mamma adottiva che falsificherà il certificato del decesso. Essendo anche lei medico, la donna nasconderà suo figlio in una camera segreta dell'ospedale in cui lavora.

Anticipazioni prossime puntate: Li si occuperà di Finn, in coma in una stanza segreta

Le prossime puntate di Beautiful stupiranno i telespettatori che pensano che Finn sia morto. Subito dopo la sparatoria e l'arrivo in ospedale del paziente, Li si accorgerà che il battito del cuore di suo figlio è ancora presente anche se molto debole, ma preferirà dichiarare il suo decesso.

La scelta della donna sarà dettata sia dall'esigenza di proteggere Finn dalla pazzia di Sheila, sia dal fatto di non voler alimentare false speranze in Steffy. La madre adottiva di Finn, inoltre, non vedrà affatto di buon occhio la figlia di Ridge, perché si renderà conto che i problemi per suo figlio sono iniziati proprio da quando ha conosciuto lei.

Steffy continuerà a pensare che suo marito sia morto e lascerà Los Angeles

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Li si occuperà personalmente della salute di suo figlio, tenendolo nascosto in una camera dell'ospedale in cui nessun altro ha accesso. Finn resterà in coma sotto le cure di Li, ma l'uomo non sarà affatto esente dai pericoli. Quando Sheila evaderà di prigione, infatti, si metterà subito sulle tracce di Li, pronta a metterla fuori gioco e farà di tutto per ritrovare Finn. Nel frattempo, Steffy continuerà a pensare che suo marito sia morto e, distrutta dal dolore, lascerà Los Angeles. Anche se bisognerà aspettare ancora qualche mese, per la coppia arriverà il lieto fine e i due coniugi torneranno a riabbracciarsi.