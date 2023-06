Le anticipazioni di Terra Amara, la soap opera turca che ha conquistato il pubblico Mediaset, fanno luce sull'epilogo drammatico di Zuleyha. Le puntate di questa settimana vedranno Mujgan disperata per la decisione di Yilmaz e la colpa ricadrà ovviamente sulla sua rivale in amore.

Ancora pochi episodi e poi la soap turca chiuderà i battenti della seconda stagione, quella attualmente in onda su Canale 5. Subito dopo si passerà alla terza, nella quale arriveranno nuovi personaggi, mentre altri daranno l'addio.

Finale di stagione Terra amara: Mujgan attira Zuleyha nel bosco

Quelle che andranno in onda nei prossimi giorni saranno le ultime puntate della seconda stagione di Terra amara, che passeranno poi il testimone alla terza. In questi episodi ci si concentrerà sul processo a Zuleyha, colpevole di aver ridotto Demir in fin di vita.

In un primo momento, Demir non avrà alcuna intenzione di scagionare la moglie ma verrà poi convinto da Hunkar a ritirare la denuncia, così che Zuleyha possa tornare a essere libera. Tutto sembrerà tornare alla normalità, fino a quando Mujgan rivedrà davanti ai suoi occhi la rivale in amore. Decisa a mettere fine alla sua vita, la attirerà nel bosco con una scusa e animata da tremende intenzioni.

Finale di stagione: Mujgan spara a Zuleyha

Nelle prossime puntate di Terra amara Mujgan griderà a Zuleyha tutta la sua rabbia, ritenendola l'unica responsabile della sua infelicità e del fatto che Yilmaz non riesca ad amarla. Dopo averle detto tutto questo la colpirà a tradimento e la lascerà esanime nel mezzo del bosco, scappando da quel luogo isolato e sperando di non essere scoperta.

L'assenza prolungata di Zuleyha desterà preoccupazione alla villa, tanto che inizieranno le ricerche. La donna verrà trovata in fin di vita dopo un'intera notte, che ne sarà di lei?

Behice si traveste da infermiera per finire Zuleyha

Come raccontano le anticipazioni, nel finale di stagione di Terra amara Zuleyha verrà tratta in salvo all'ultimo minuto, ma sarà ancora in pericolo una volta in ospedale.

Behice si travestirà da infermiera e si intrufolerà nella sua stanza, decisa a porre fine alla sua vita.

Per fortuna qualcuno la fermerà e Zuleyha potrà tornare a casa una volta ripresasi. Peccato che alla villa venga a sapere che Demir le ha tolto i figli per sempre, gettandola ancora una volta nella più completa disperazione. Nel frattempo, Mujgan spererà di non essere scoperta per il suo crimine, sapendo che verrebbe rinchiusa in prigione. Da non perdere dunque gli episodi conclusivi della seconda stagione, preludio per la terza che andrà come sempre in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity.