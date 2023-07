Barbara d'Urso rompe il silenzio sul suo addio a Pomeriggio Cinque. La presentatrice ha chiarito che la decisione di lasciare il talk show non è stata sua e che non c'è nessun altro progetto in cantiere con Mediaset. Rabbia, sgomento e dolore sono i sentimenti con cui descrive il suo stato d'animo attuale.

Le dichiarazioni di Barbara d'Urso sul suo addio a Pomeriggio Cinque

L'addio a Pomeriggio Cinque è stato come un fulmine a ciel sereno per Barbara D'Urso che ha spiegato di non aver avuto nessuna voce in capitolo. "La cosa che mi fa più male è che non mi hanno fatto salutare il mio pubblico", si legge sul profilo Instagram della conduttrice.

Aveva salutato il suo pubblico a giugno scorso dando appuntamento al prossimo settembre e mai avrebbe pensato di lasciare il programma che conduceva da 15 edizioni. In una lunga intervista a Repubblica, la presentatrice si è sfogata e ha raccontato la sua verità: "Ne ho sopportate tante, ma ho messo la testa sotto l'acqua perché lavoravo con passione". Parole forti, le sue, che lasciano pensare a problemi pregressi con l'azienda. Barbara d'Urso ha fatto un salto nel passato, quando nel 2007 le fu proposto di inventare un programma in diretta tutti i giorni e lei aveva solo 24 ore di tempo per accettare. Nacque Mattino Cinque e poi Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live- Non è la d'Urso. Quest'ultimo fu chiuso a tre puntate dalla fine, ma Barbara d'Urso ha spiegato di non averne mai saputo il perché.

La conduttrice aveva la sensazione di non essere più gradita in azienda

Barbara d'Urso si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, raccontando che a marzo scorso, a Domenica In era andato in onda un suo videomessaggio dedicato a Gabriella Labate. Sul profilo di QuiMediaset, in quell'occasione, venne pubblicato un tweet che conteneva una frase molto offensiva nei suoi confronti e che restò on line solo 2 minuti.

QuiMediaset dichiarò che l'account era stato hackerato, ma la conduttrice ha dichiarato di non aver ricevuto nessuna scusa da parte dell'azienda. Barbara d'Urso ha raccontato che ha iniziato ad avere dei dubbi sul gradimento della sua presenza a Mediaset e li ha fatti presenti a Lucio Presta. Dopo aver incontrato il direttore delle risorse artistiche, Pomeriggio 5 è stato confermato per altre due stagioni alle stesse condizioni economiche.

"Vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più"

Il comunicato Mediaset che escludeva Barbara d'Urso dalla conduzione di Pomeriggio Cinque è stata come una doccia fredda per la presentatrice. L'artista ha spiegato che non solo le era stato detto che il programma sarebbe andato avanti ancora due stagioni, ma che si stava pensando anche ad una prima serata. "Il 28 vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più", ma la cosa che ha ferito di più la presentatrice è stata non avere avuto come Fabio Fazio e Serena Bortone hanno fatto in Rai, la possibilità di salutare i telespettatori.