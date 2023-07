My home my destiny aprirà i battenti lunedì 10 luglio e andrà in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, ma anche in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato di stampo turco, in merito agli episodi che saranno trasmessi da lunedì 10 a venerdì 14 luglio, raccontano che la protagonista sarà Zeynep, adottata quando era una bimba a causa delle difficoltà economiche della sua famiglia d'origine nonché per l'alcolismo del padre. La madre adottiva di Zeynep, oramai diventata adulta, le organizzerà una festa di compleanno, nel frattempo la ragazza durante l'evento riceverà una proposta di matrimonio da parte di Faruk.

Zeliha, in ultimo, riuscirà a convincere suo figlio Mehdi a fare l'incontro di Zeynep, ragazza che vorrebbe fargli sposare, mentre Goksu proverà a dividersi tra la sua famiglia adottiva e quella biologica.

Zeynep non troverà il coraggio per svelare a Faruk che Sakine è sua madre

Zeynep nasce in una famiglia con difficoltà economiche e un padre alcolista, così quand'è ancora una bambina viene abusata dal genitore e deve anche fare i conti con la dipartite del fratello maggiore.

La madre biologica di Zeynep, seppur a malincuore, decide di darla in adozione a una famiglia benestante per la quale lavora come donna delle pulizie sperando di garantire alla figlia un futuro degno di questo nome.

Le trame di My home my destiny che andranno in onda dal 10 al 14 luglio, evidenziano che quando Zeynep Goksu sarà diventata adulta e starà per diventare avvocato, ovvero il suo sogno professionale, manterrà un forte legame coi quartieri più poveri dai quali proviene.

Zaruk, intanto, deciderà di organizzare una festa a sorpresa per Zeynep, con quest'ultima che non riuscirà a trovare il coraggio per confessare a Faruk che Sakine è la sua vera madre.

Faruk, nel mentre, proporrà a Zeynep di diventare sua moglie. Tuttavia, Goksu sceglierà di andare a casa dei suoi genitori biologici e si renderà conto che gli stessi non hanno nemmeno il denaro per le bollette.

Zeynep, difatti, si accorgerà che Ekram e Nemrin non stanno più aiutando economicamente i suoi genitori a causa dell'alcolismo di Bayram.

Nuh spingerà Mehdi a fare qualsiasi cosa per sposare Zeynep

Celal e Mehdi avranno un scontro verbale, intanto Sanike andrà a casa di Nermin per rivedere la figlia Zeynep.

Nermin, quindi, le confesserà che Goksu è stata promessa in sposa a un uomo facoltoso di nome Faruk, ma Sakine non la prenderà affatto bene temendo che la figlia possa trasferirsi all'estero dopo le nozze.

Zeliha, successivamente, avrà un malore e verrà ricoverata in clinica, così Zeynep deciderà di andare a vivere per qualche tempo a casa di Sakine e Bayram, ma tale scelta farà inalberare Ekrem.

Zeliha, poco dopo, riuscirà a persuadere suo figlio Mehdi a incontrare Goksu, ragazza che vorrebbe fargli sposare, ma quest'ultima non avrà alcuna intenzione di cimentarsi in un matrimonio così presto, in quanto vogliosa di laurearsi per diventare avvocato.

Durante tale incontro, Mehdi rimarrà totalmente affascinato da Zeynep dicendole che sarebbe disposto a sposarla subito, ma la ragazza come preventivato non accetterà.

Nuh, quindi, spingerà Mehdi a fare qualsiasi cosa pur di sposare Zeynep, ma sarà anche timoroso che l'eventuale uscita di galera del suo amico Veysi possa complicargli la vita.

Zeynep, infine, proverà a dividersi tra la sua famiglia adottiva e quella biologica, anche se questa doppia vita sarà complicata da gestire per l'universitaria.

Nermin e Sakine, invece, avranno un dibattito dove il fulcro della discordia sarà la figlia contesa, mentre Ekrem sarà talmente preoccupato per la consorte che caccerà di casa Zeynep intimandole di non farsi più vedere.