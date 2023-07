Il tentatore Lollo sta incuriosendo non solo il pubblico di Temptation Island, ma anche Ale (Alessia), la fidanzata di Federico. I due, man mano che passano i giorni, si stanno avvicinando sempre più. Ma cosa si sa di questo bel tentatore? All'anagrafe si chiama Lorenzo Di Curzio, ha 27 anni e nella vita, oltre che a fare il calciatore, aiuta anche il padre come tassista. Si é scoperto che in passato é stato fidanzato con Nicole Di Mario, ex volto noto della tv.

Chi é Lorenzo Di Curzio, detto Lollo: é un calciatore e un tassista

Lorenzo Di Curzio, detto Lollo, é uno dei tentatori di questa nuova edizione di Temptation Island.

Il giovane non é passato inosservato, vista la sua bellezza e la sua prestanza fisica. Sbriciando in rete, si é scoperto che ha 27 anni e fa il calciatore.

Lavora anche come tassista insieme a suo padre: questo impiego lo tiene impegnato la mattina, mentre al pomeriggio si dedica agli allenamenti di calcio, sua grande passione. Nella scorsa stagione, ha giocato nel Ladispoli calcio, mentre in passato ha militato nelle giovanili della Fiorentina, ma non solo. Anche nelle squadre di Rieti, Avezzano, Livorno, Vibonese. Il tentatore é originario di Roma e ha una sorella di nome Benedetta, di tre anni più giovane e con cui ha un ottimo rapporto.

Temptation: Lollo cerca di far aprire gli occhi ad Ale su Federico

A Temptation island, Lollo si é avvicinato alla fidanzata di Federico, Alessia, detta Ale. Federico e Ale sono una delle coppie più in crisi in questa edizione, visto che, sin da subito, Federico é sembrato dell'idea di lasciare la fidanzata. Insomma, sembra che stia cercando una scusa per lasciarla.

Quando ha visto il primo avvicinamento tra Ale e Lollo, infatti, non si é scomposto, dichiarando di essere sollevato nel vedere la sua fidanzata insieme a un altro uomo.

Ale invece é sempre sembrata innamoratissima del suo Federico. Le cose però stanno pian piano cambiando, soprattutto dopo che Ale ha visto di alcuni video del fidanzato.

Le immagini e le parole di Federico sono state un colpo al cuore per la ragazza, che ha trovato conforto proprio nel tentatore Lollo. È il 27enne infatti, a rassicurarla e a cercare di farle aprire gli occhi su Federico. A detta del tentatore, infatti, Alessia sarebbe imprigionata in una relazione che pare essere già finita.

Prima di Temptation Island, Lollo é stato fidanzato con una ex Pupa

Sbriciando in rete, si é scoperto che Lollo é single da circa quattro mesi. Nel suo passato sentimentale una storia a distanza, durata tre anni, quando lui era giovanissimo.

Lo scorso anno invece, é stato legato a Nicole Di Mario, Miss Europe continental ed ex Pupa de La pupa e il secchione. Nonostante la storia sia durata poco, i due sono rimasti in ottimi rapporti.