Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci è finita al centro dell'attenzione mediatica. Il motivo? La showgirl calabrese sta ricevendo numerosi apprezzamenti, ma anche tantissime critiche, a causa dell'abito indossato per la prima puntata di Battiti Live 2023, il programma musicale che la vede alla conduzione.

A dare adito agli hater è stata infatti la scollatura molto provocante ed evidente esibita dall'ex moglie di Flavio Briatore, resa palese da un abito estremamente attillato e dalle trasparenze più che visibili che molto poco lasciavano al campo dell'immaginazione.

I commenti degli utenti per il vestito di Elisabetta Gregoraci

"Ma devi andare a girare un porn* con Rocco Siffredi invece che condurre uno show in prima serata su Italia 1? Hai sconvolto mio figlio di 6 anni e ho dovuto cambiare canale" è solo uno dei tanti commenti sull'outfit scelto dalla Gregoraci per apparire in tv.

Tanti altri infatti ne sono arrivati: "Volevi levare la scena ai cantanti? Ovvio che ti sei vestita cosi per far “parlare il Gossip”, "Abito volgare non mi è piaciuta strano perché la adoro sempre, non è stato da lei", "Quel vestito non ha fatto ascoltare nemmeno mezza canzone a quel poveretto di mio marito", "La classe è altrove manca la parte del vestito davanti e immaginare non serve, il nudo è gratuito.

Gratis! Poteva evitare dai".

Al momento nessuna replica è giunta da parte della diretta interessata, avrà letto tutto e si prepara a dire la propria? Lo scopriremo presto anche se è probabile che alla fine la showgirl opti per il silenzio.

Elisabetta Gregoraci, settimo anno a Battiti Live

Elisabetta Gregoraci è alla conduzione di Battiti Live per il settimo anno di fila.

Accanto a lei nel programma musicale dell'estate sul palco di Rabio Norba vi sono Alan Palmieri e Mariasole Pollio.

La serata ha segnato un buon successo di pubblico diventando anche una vetrina per lei, Elisabetta Gregoraci, ma solo prendendo per buono il principio che non esiste la cattiva pubblicità.

Già prima della puntata, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, era possibile ammirare un video nel quale la conduttrice si trovava in auto diretta verso il luogo della kermesse impegnata a ripassare la scaletta della serata. Anche in questo caso la conduttrice indossava un abbigliamento con una scollatura vertiginosa, la stessa che non è passata inosservata agli occhi dei più neanche in puntata.