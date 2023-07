Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda durante i prossimi mesi Behice si ritroverà con le spalle al muro e ben presto anche Mujgan si renderà conto che la zia ha agito sono per amore dei soldi.

Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, appena la dottoressa verrà a conoscenza del fondo fiduciario che il defunto Yilmaz ha lasciato per il figlio Kerem Alì, la zia impazzirà al pensiero di non potersi appropriare del denaro. Mujgan capirà subito che Behice non ha fatto altro che prendersi gioco di lei, manipolandola e quindi deciderà di allontanarla definitivamente.

Yilmaz ha lasciato del denaro per Kerem Alì

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul comportamento di Behice, la cui cattiveria verrà finalmente notata anche da Mujgan.

Subito dopo la morte di Yilmaz, Behice non potrà che gioire al pensiero che Mujgan possa appropriarsi dell'eredità. Ma i piani della perfida donna andranno incontro al fallimento nel momento in cui l'avvocato avvertirà la nipote che prima di morire Akkaya aveva venduto tutte le sue proprietà, lasciandole solo un misero appartamento. La zia inciterà Mujgan a prendersela con Zuleyha, portandola a credere che lei si sia ingiustamente appropriata del denaro.

Zuleyha non saprà nulla dell'eredità in questione, ma la situazione si complicherà ulteriormente nel momento in cui una sacca con il denaro di Yilmaz verrà ritrovata in un campo donato da Altun durante un'asta di beneficienza.

Behice esigerà che il denaro venga dato alla nipote ma per legge solo Zuleyha, essendone proprietaria, potrà reclamarlo.

La zia sarà infastidita così come Mujgan, ma quest'ultima ben presto dovrà ricredersi visto che Fekeli la informerà che Yilmaz ha lasciato un fondo fiduciario a cui Kerem Alì potrà accedere quando avrà 21 anni.

Mujgan allontana la zia

La dottoressa sarà serena nell'apprendere che Yilmaz non ha fatto differenze tra il figlio avuto con lei e quello nato dall'amore con Zuleyha e per tale ragione deciderà di non richiedere altro in termini di eredità. La cosa farà piacere a Fekeli, che perdonerà la dottoressa, pentita anche dell'aver richiesto a Gulten e Cetin di restituirle l'appartamento che Akkaya aveva permesso loro di usare.

Ma Behice non sarà dello stesso avviso, anzi sarà sempre più nervosa.

Mujgna si renderà conto così che la zia non solo l'ha manipolata ma che è sempre stata mossa dalla sua sete di denaro. La dottoressa allora allontanerà la zia, dicendole che da ora in poi dovrà cavarsela da sola.