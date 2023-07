Nelle prossime puntate italiane di Beautiful ci sarà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni americane della soap opera rivelano infatti che Finn è vivo. Dopo il ricovero in ospedale, Li aveva fatto credere ai familiari che il medico e marito di Steffy fosse morto, in realtà, lo aveva fatto tradurre in gran segreto in un appartamento di Los Angeles dove tentare di curarlo. Per Sheila, invece, si apriranno le porte del carcere.

Beautiful, anticipazioni Usa: Finn è vivo, Li ha inscenato il suo decesso

Mentre nelle puntate italiane Steffy sta piangendo disperata per la morte di Finn, le anticipazioni americane dei prossimi episodi rivelano che il dottore, creduto morto, è in realtà vivo.

Dopo la sparatoria, nel corso del successivo viaggio in ambulanza, i paramedici, contrariamente a quanto si pensasse, avevano infatti rinvenuto un leggero battito cardiaco: Finn non era morto. Trasportato nell'ospedale dove lavora la madre, fu proprio Li a decidere di inscenarne la morte per condurlo in un posto sicuro dove poterlo curare.

È attraverso dei brevi flashback che i telespettatori verranno informati dei dettagli del piano ordito da Li e di come si siano svolti i fatti. Finn è in coma, non è dunque certo che possa salvarsi, per questo Li ha deciso di non rivelare l'esatta sua condizione clinica. Da questo coma, però, Finn si è risvegliato.

A spingere Li alla segretezza sarà anche un forte rancore nei confronti di Steffy e dei Forrester: Sheila è entrata nella vita di Finn solo quando quest’ultimo si è legato alla famiglia che per la Carter rappresenta da sempre un’ossessione.

In aggiunta, se non fosse stato per la storia con Steffy, Finn non si sarebbe mai trovato in situazione di pericolo.

Beautiful, prossime puntate: Steffy vuole dare un addio ufficiale a Finn

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Steffy, dopo la difficile convalescenza, vorrà dare un saluto ufficiale al defunto marito.

A quel punto, la giovane Forrester chiederà a Li di organizzare una cerimonia, ma non troverà ovviamente supporto in questa sua richiesta da parte della madre adottiva di suo marito.

La signora Finnegan - che come accennato ha nascosto il figlio altrove e non ha dunque a disposizione un cadavere da 'esibire' in una cerimonia - sarà in netta difficoltà e dirà che il corpo di Finn è stato cremato.

Taylor e sua figlia noteranno lo strano comportamento di Li e lo giustificheranno identificandolo come una reazione al lutto.

Beautiful, trame americane: Finn è vivo, Sheila finisce in carcere

Nelle prossime puntate di Beautiful si scopriranno ulteriori dettagli su quanto accaduto a Finn. Il dottore è stato nascosto da Li fin dalla notte dello sparo. Come?

Una volta trasportato nella struttura ospedaliera dove lavorava Li, Finn venne giudicato in gravissimo pericolo di vita da tutti i colleghi della madre che però, decisa a non arrendersi, falsificò il certificato di morte decidendo di trasportare il figlio in un appartamento.

Nel frattempo, nei prossimi episodi, Sheila finirà in carcere laddove avrà modo di avere uno sgradito confronto con la signora Finnegan.

Al momento, non è chiaro se per la madre biologica e la madre adottiva del medico ci sarà una lite con delle gravi conseguenze o se le due donne riusciranno a mettere da parte il rispettivo risentimento.